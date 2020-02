EVANGILE DU 25 FEVRIER PIERRE GIAUME

Au cœur du Mali, dans la région du pays Dogon, on peut trouver des cases à palabres, véritable institution pour les habitants des villages de cette contrée. Ces cases servent notamment à la conciliation. En effet, en cas de litige entre deux personnes, ces dernières viennent demander conseil aux sages du village dans l’une de ces cases. Mais celles-ci ont une particularité : le plafond y est volontairement construit trop bas, de sorte que l’on ne puisse pas y tenir debout. Impossible alors de se lever de colère et de devenir agressif. Chacun doit rester calme et assis. Difficile de faire entrer un égo démesuré dans ce type de case. Tout comme dans le royaume des cieux semble expliquer Jésus à ses très chers disciples. Ce qui est néanmoins rassurant avec les disciples, c’est qu’ils nous ressemblent. Allez c’est vrai avouons-le, nous l’avons tous vécu ce petit combat de coqs pour savoir qui est le plus grand, le plus fort ou qui a raison, tout en nous détournant de l’essentiel.

La société de consommation dans laquelle nous vivons aujourd’hui nous pousse inlassablement à jouer des coudes et… de l’égo. Il faut être compétitif, accumuler un maximum de richesses, tout prédire puis tout contrôler. Pourtant une autre voie est possible. Et pas seulement il y a 2 000 ans en Galilée. A ce sujet d’ailleurs, un excellent livre sur le management sorti il y a quelques années, détaille de manière très concrète comment de par le monde, de nombreuses organisations humaines se sont récemment réinventées pour fonctionner différemment. Toutes ces organisations ont notamment un point commun : leur volonté d’aider leurs membres à se libérer de leur égo.

Il est vrai que notre égo fausse toutes nos relations. De couple, amicales, ou professionnelles et même notre relation à Dieu quand on y réfléchit. Pour nous, simples humains, il est si difficile de s’avouer faible, d’avoir l’humilité de reconnaître ses erreurs, de savoir demander pardon… les disciples en font ainsi l’expérience alors que Jésus les questionne sur l’objet de leur discussion.

Mais plutôt que de les réprimander, Jésus agît en manager hors-pair et il commence par s’assoir, comme le ferait un sage dans une case à palabres. Puis il choisit un symbole aussi fort que fragile pour illustrer au mieux son message : un petit enfant. Fermons les yeux et imaginons la scène : une petite tête blonde, âgée de quelques mois, qui se laisse embrasser en confiance par le Christ. Pas la moindre trace d’égo ou d’orgueil chez ce petit enfant, et autour de lui, des disciples apaisés qui se laissent enfin toucher par le message d’amour et d’espérance de leur maître.

Voilà peut-être notre chemin pour ce jour qui commence tout juste : tâcher de ranger notre égo au placard, puis de vivre en vérité avec nous-mêmes, avec les autres et avec le Seigneur. Tout comme ce petit enfant qui s’est laissé embrasser, laissons-nous toucher par la parole et témoignons en vrais messagers de la bonne nouvelle. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée dans la paix du Christ.