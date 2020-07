EVANGILE DU 27 JUILLET JEAN-PIERRE POMMIER

2020 07 27 Commentaire Mt ch 13 v 31 à 35 V1.doc

PREMIÈRE LECTURE

« Ce peuple mauvais deviendra pareil à cette ceinture qui est hors d’usage » (Jr 13, 1-11)

Lecture du livre de Jérémie le prophète

Ainsi m’a parlé le Seigneur :

« Va, tu achèteras une ceinture de lin et tu la mettras sur tes reins. Évite de la tremper dans l’eau. » Selon la parole du Seigneur, j’ai acheté une ceinture et je l’ai mise sur mes reins.

De nouveau, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avec la ceinture que tu as achetée et que tu portes sur les reins, lève-toi, va jusqu’à l’Euphrate, et là-bas cache-la dans la fente d’un rocher. »

Je suis donc allé la cacher près de l’Euphrate, comme le Seigneur me l’avait ordonné.

Longtemps après, le Seigneur m’a dit : « Lève-toi, va jusqu’à l’Euphrate, et reprends la ceinture que je t’ai ordonné de cacher là-bas. » Je suis donc allé jusqu’à l’Euphrate, j’ai creusé, et j’ai repris la ceinture de l’endroit où je l’avais cachée. Et voici : la ceinture était pourrie, hors d’usage !

Alors la parole du Seigneur me fut adressée : « Ainsi parle le Seigneur : Voilà comment je ferai pourrir l’immense orgueil de Juda et de Jérusalem. Ce peuple mauvais, qui suit les penchants de son cœur endurci et qui marche à la suite d’autres dieux, pour les servir et se prosterner devant eux, il deviendra pareil à cette ceinture qui est hors d’usage. En effet, de même qu’un homme s’attache une ceinture autour des reins, de même je m’étais attaché toute la maison d’Israël et toute la maison de Juda – oracle du Seigneur, pour qu’elles soient mon peuple, mon renom, ma louange et ma parure. Mais elles n’ont pas écouté ! »

– Parole du Seigneur.

CANTIQUE

(Dt 32, 18-19, 20, 21)

R/ Le Dieu qui t’a engendré, tu l’oublies. (Dt 32, 18b)

Tu dédaignes le Rocher qui t’a mis au monde ;

le Dieu qui t’a engendré, tu l’oublies.

Le Seigneur l’a vu : il réprouve

ses fils et ses filles qui l’ont exaspéré.

Il dit : « Je vais leur cacher ma face

et je verrai quel sera leur avenir.

oui, c’est une engeance pervertie,

ce sont des enfants sans foi.

« Eux m’ont rendu jaloux par un dieu qui n’est pas dieu,

exaspéré par leurs vaines idoles ;

moi, je vais les rendre jaloux

par un peuple qui n’est pas un peuple,

les exaspérer par une nation stupide. »

ÉVANGILE

« Le royaume des Cieux est comparable à une graine de moutarde, si bien que les oiseaux du ciel font leurs nids dans ses branches » (Mt 13, 31-35)

Alléluia. Alléluia.

Le Père a voulu nous engendrer

par sa parole de vérité,

pour faire de nous comme les prémices de ses créatures.

Alléluia. (Jc 1, 18)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus proposa aux foules une autre parabole :

« Le royaume des Cieux est comparable

à une graine de moutarde

qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ.

C’est la plus petite de toutes les semences,

mais, quand elle a poussé,

elle dépasse les autres plantes potagères

et devient un arbre,

si bien que les oiseaux du ciel viennent

et font leurs nids dans ses branches. »

Il leur dit une autre parabole :

« Le royaume des Cieux est comparable

au levain qu’une femme a pris

et qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine,

jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. »

Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles,

et il ne leur disait rien sans parabole,

accomplissant ainsi la parole du prophète :

J’ouvrirai la bouche pour des paraboles,

je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde.

– Acclamons la Parole de Dieu.

Commentaire Évangile de Matthieu, ch 13 v 31 à 35

Bonjour à tous,

Dans l'extrait des paraboles de Jésus retenu aujourd'hui par l'Eglise pour nous faire découvrir le Royaume de Dieu, je retiens deux aspects : une petite action peut donner un grand résultat et il nous faut faire preuve de patience.

Effectivement, la petite graine donne une grande plante potagère et un peu de levain fait énormément grossir la mesure de farine. Transposons ces deux éléments dans un langage actualisé, surtout pour les citadins. On pourrait traduire par BA, une Bonne Action. Au premier niveau de lecture, on peut constater le bien induit directement et visiblement par une BA : parlez-en aux scouts, ils vous en donneront pleins d'exemples, à effet immédiat ou sur un plus long terme

Mais allons plus loin, passons de BA à AA, Acte d'Amour. La BA prend tout de suite une plus grande dimension, celle de l'Amour que nous mettons dans sa réalisation.

Un des exemples qui me revient à l'esprit est celui de Sainte Thérèse de Lisieux, celle que l'on appelle aussi, justement, la "Petite" Thérèse. Elle ramassait une aiguille avec amour et offrait ce geste, parfois, pour un prêtre missionnaire au loin, parfois pour une de ses sœurs du Carmel où elle était confinée !

Eh bien aujourd'hui, la "Petite" Thérèse est peut-être la sainte la plus connue dans le monde entier, il suffit de voir les millions de pèlerins qui viennent à Lisieux ou vont vénérer ses reliques qui circulent dans tous les pays. Elle distribue les grâces de Dieu comme une pluie de pétales de fleurs qui tombent du ciel.

Elle nous a montré la "Petite voie" qui permet de faire des merveilles.

Et, si nous aussi on suivait cette "Petite voie" en s'entrainant à ce genre d'effort dans notre vie quotidienne ? Si on n'a pas d'aiguille sous la main, on peut offrir un sourire. Je me rappelle ce témoignage d'un homme qui voulait se suicider en sautant d'un pont : une petite fille est passé et lui a fait un sourire. Il a changé d'avis et il s'est mis lui aussi à sourire à la vie.

Mais pour suivre la "Petite voie", il faut de la persévérance !

C'est là qu'intervient la vertu de patience. Si Sainte Thérèse est morte très jeune, pour la plupart d'entre nous, nous avons les quelques dizaines d'années nécessaires pour avancer sur cette voie, pour grandir dans l'amour.

La graine qui a été mise dans notre cœur, par le baptême, par l'éducation reçue, par nos rencontres, a besoin d'être soignée, entretenue, fortifiée, tutorée. Nous avons tout ce qu'il faut pour cela : la prière, les sacrements, la formation, les œuvres de miséricorde.

Alors profitons de ce temps estival pour commencer à travailler notre terre : les premières fleurs vont vite apparaître et nous pourrons les offrir à la Sainte Vierge pour la fête de son Assomption, le 15 août. Bonne route à tous !