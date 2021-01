EVANGILE DU 28 GUY MALBRANCKE

Jésus s’adresse ici à la foule, autrement dit à tous les badauds qui cherchent à le

voir, à l’écouter, à le toucher, tant sa renommée le précède et attire les foules.

Les paroles de Jésus aujourd’hui peuvent nous paraître énigmatiques ; je les trouve

très synthétiques : elles ne se suffisent pas à elles-mêmes pour donner sens et éviter les

contresens. Il nous faut les mettre en relation avec d’autres paroles de Jésus dans

l’évangile et à des développements apportés par les épîtres de Paul et des apôtres. Il est

dit plus loin dans St Marc que Jésus prenait le temps de tout expliquer à ses disciples ; et

donc pour nous, cet évangile mérite d’être travaillé, prié, partagé en groupe pour qu’il

puisse révéler du contenu qui nous fasse grandir dans notre relation à Jésus et nous

éveille à une conversion encore plus profonde.

Au moins cinq paroles sont ici soumises à notre prière et à un partage à plusieurs ;

je serai ici très succinct :

- d’abord la lampe qui éclaire ; Jésus ne fait-il pas allusion à ce qu’il dira en St Jean :

« Je suis la lumière du monde » ; Jésus n’a pas à être mis sous le lit, mais bien en

vue : quelle est notre attitude à son égard ?

- ensuite : « rien n’est caché, rien n’a été gardé secret : tout doit être manifesté et

venir à la clarté » ; cette parole renvoie d’une part à la manifestation de Jésus

comme Fils de Dieu mais aussi à nos zones d’ombre personnelles qui subsistent

encore et qui ont à venir à la lumière qu’est le Christ : nous prendrons alors

conscience de nos mauvais comportements encore présents afin d’être conduits à

une réconciliation avec nous-mêmes, avec nos proches et avec Dieu ;

- la troisième parole, je la cite : « ceux qui ont des oreilles, qu’ils entendent en faisant

bien attention à ce qu’ils entendent » ; ce thème renvoie certes au thème de

l’écoute et de la mise en pratique de la Parole ; mais ce thème renvoie aussi plus

concrètement aujourd’hui, à prêter attention aux sources auprès desquelles nous

nous informons sur ce qui se passe dans notre monde : ces sources d’informations

fissurent-elles nos murs de certitudes et d’évidences trompeuses ,et ensuite les

propos que nous en colportons sont-ils constructifs, utiles, bienveillants et vrais ?

- La quatrième parole : « la mesure que vous utilisez sera utilisée pour vous » ; cette

parole me fait immédiatement penser aux deux piécettes que la veuve a mis dans le

Trésor du Temple et dont Jésus dit : « cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus

que tous les autres, car tous les autres ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a mis

tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre ». Et nous, qu’en est-il de

notre attachement à ce que nous possédons ?

- La dernière parole que je relève : « Celui qui a, on lui donnera, celui qui n’a pas, on

lui enlèvera même ce qu’il a ». Cette parole peut paraître injuste et anormale quand

la pauvreté est à notre porte ; ne faut-il pas la comprendre comme ce qui ressort de

la parabole des talents : celui qui fait fructifier son capital de talents, reçoit

beaucoup, celui qui se replie sur lui-même se le voit retirer.

Pour conclure, je cite l’épitre aux Hébreux : « Elle est vivante la parole de Dieu, plus

coupante qu’une épée à deux tranchants, elle juge des intentions et des pensées du

cœur. »