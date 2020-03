EVANGILE DU 28 MARS CHANTAL OVIGNEUR lu par Didier Ovigneur

Ce texte d’évangile de Jean, ne propose curieusement aucune parole de Jésus, mais nous parle plutôt des conséquences de ce qu’il avait pu dire ou faire.

Et nous percevons que la pression montait contre Jésus, et que beaucoup de regards ou propos divergents s’exprimaient contre lui déjà à l’époque !

Celui de la foule troublée, qui s’interroge, et se divise à cause de lui.

« Est-ce le prophète ? Est-il le Christ ? d’où vient-il ? Qui est-il ? »

Celui_ des prêtres, ces intellectuels spécialistes de l’interprétation de la loi, mais qui lui sont hostiles.

Celui des gardes envoyés pour arrêter Jésus, qui disent « Jamais personne n’a parlé comme cet homme’’. Ils ne vont d’ailleurs pas oser l’arrêter car ils sont trop impressionnés par ses paroles.

Et enfin celui de Nicodème qui cherche Dieu, et qui refuse au nom de la loi, de ‘’condamner un homme sans l’entendre et sans savoir ce qu’il avait fait’’.

A la fin, chacun retourne chez lui : et aucune option n’est retenue ! Que comprendre ? Ne s’agit-il pas en fait de notre totale liberté individuelle de croyance, un trait fondamental de notre religion ?

Aujourd’hui encore, et comme au temps de Jésus, les hommes continuent à avoir des opinions bien différentes au sujet de Jésus, et parfois même opposées !

Mais nous, quelle est notre position ? Que pensons-nous de tout cela ? Quelle est notre attitude ? Comment nous laissons nous entrainer sur le chemin de Foi ?

« Qui dit -tu que je suis » nous dit Jésus ?

Pour nous Chrétiens, rappelons-nous les épisodes nourrissants

de l’aveugle-né. Jésus lui redonne la vue et lui délie la langue. Parce qu’il a cru….

- de la Samaritaine, alors que Jésus lui demande à boire. Elle est tellement touchée par l’attitude de Jésus à son égard, qu’elle change sa manière de vivre, son regard. Parce qu’elle a cru…



Nous vivons actuellement des périodes fort déstabilisantes, du fait de l’actualité dramatique du’’ coronavirus’’. Cela doit nous conduire à penser et à prier pour les personnes seules, dépendantes, malades, handicapées, incarcérées, mais aussi pour le corps médical, ainsi que tous les professionnels qui prennent des risques importants pour secourir leur prochain. Chacun de nous, à son niveau, peut d’ailleurs également avoir une attitude bienveillante et fraternelle envers les autres et créer ainsi de la solidarité.

Pour cela, allons à la source de l’Eucharistie. Si le Christ est le seul médiateur entre Dieu et l’homme, Il faut lui parler de cœur à cœur. L’Eucharistie est notre plus grand trésor, le meilleur chemin et le véritable secret de l’intimité avec le Christ. Or , bonne nouvelle, nous avons la chance, de pouvoir en vivre grâce à RCF Alpha, qui diffuse tous les jours une messe à 11h, et nous permet ainsi de faire communion .Faisons-le savoir à nos proches , en particulier aux personnes isolées.

« Seigneur, tu connais les ténèbres qui nous habitent. Toi seul peux nous guérir de nos aveuglements. Nous t’en prions : toi qui es la lumière du monde, Rends-nous capables de voir en vérité ».

​Chantal Ovigneur