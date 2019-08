EVANGILE DU 3 AOUT JEAN-PIERRE POMMIER

Première lecture

« En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété » (Lv 25, 1.8-17)

Lecture du livre des Lévites

Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit :

« Vous compterez sept semaines d’années,

c’est-à-dire sept fois sept ans,

soit quarante-neuf ans.

Le septième mois, le dix du mois,

en la fête du Grand Pardon,

vous sonnerez du cor pour l’ovation ;

ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor.

Vous ferez de la cinquantième année une année sainte,

et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays.

Ce sera pour vous le jubilé :

chacun de vous réintégrera sa propriété,

chacun de vous retournera dans son clan.

Cette cinquantième année sera pour vous une année jubilaire :

vous ne ferez pas les semailles,

vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul,

vous ne vendangerez pas la vigne non taillée.

Le jubilé sera pour vous chose sainte,

vous mangerez ce qui pousse dans les champs.

En cette année jubilaire,

chacun de vous réintégrera sa propriété.

Si, dans l’intervalle, tu dois vendre ou acheter,

n’exploite pas ton compatriote.

Quand tu achèteras à ton compatriote,

tu tiendras compte des années écoulées depuis le jubilé ;

celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir.

Plus il restera d’années,

plus tu augmenteras le prix ;

moins il en restera,

plus tu réduiras le prix,

car la vente ne concerne que le nombre des récoltes.

Tu n’exploiteras pas ton compatriote,

tu craindras ton Dieu.

Je suis le Seigneur votre Dieu. »

– Parole du Seigneur.

Psaume

(Ps 66 (67), 2-3, 5, 7-8)

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;

qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! (Ps 66, 4)

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,

que son visage s’illumine pour nous ;

et ton chemin sera connu sur la terre,

ton salut, parmi toutes les nations.

Que les nations chantent leur joie,

car tu gouvernes le monde avec justice ;

tu gouvernes les peuples avec droiture,

sur la terre, tu conduis les nations.

La terre a donné son fruit ;

Dieu, notre Dieu, nous bénit.

Que Dieu nous bénisse,

et que la terre tout entière l’adore !

Évangile

« Hérode envoya décapiter Jean dans la prison. Les disciples de Jean allèrent l’annoncer à Jésus » (Mt 14, 1-12)

Alléluia. Alléluia.

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,

car le royaume des Cieux est à eux !

Alléluia. (Mt 5, 10)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Hérode, qui était au pouvoir en Galilée,

apprit la renommée de Jésus

et dit à ses serviteurs :

« Celui-là, c’est Jean le Baptiste,

il est ressuscité d’entre les morts,

et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. »

Car Hérode avait fait arrêter Jean,

l’avait fait enchaîner et mettre en prison.

C’était à cause d’Hérodiade, la femme de son frère Philippe.

En effet, Jean lui avait dit :

« Tu n’as pas le droit de l’avoir pour femme. »

Hérode cherchait à le faire mourir,

mais il eut peur de la foule

qui le tenait pour un prophète.

Lorsque arriva l’anniversaire d’Hérode,

la fille d’Hérodiade dansa au milieu des convives,

et elle plut à Hérode.

Alors il s’engagea par serment

à lui donner ce qu’elle demanderait.

Poussée par sa mère, elle dit :

« Donne-moi ici, sur un plat,

la tête de Jean le Baptiste. »

Le roi fut contrarié ;

mais à cause de son serment et des convives,

il commanda de la lui donner.

Il envoya décapiter Jean dans la prison.

La tête de celui-ci fut apportée sur un plat

et donnée à la jeune fille,

qui l’apporta à sa mère.

Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps,

qu’ils ensevelirent ;

puis ils allèrent l’annoncer à Jésus.

– Acclamons la Parole de Dieu.

Commentaire Évangile de Matthieu ch. 14 v 1 à 12

Le texte de saint Matthieu sur la mort de Jean-Baptiste est à lire en parallèle dans saint Marc et saint Luc, puis à replacer face au 1er testament et, à partir de là, on peut en tirer un enseignement pour le temps présent.

Dans son chapitre 14, Matthieu fait un retour arrière dans la vie publique de Jésus, une sorte de flash-back. Face à la renommée de Jésus, Hérode se demande qui est ce nouveau prophète plus puissant que les précédents: il se rappelle alors de Jean-Baptiste et des conditions dans lesquelles il l'avait fait tuer.

Dans saint Marc, il nous est dit que Hérode propose jusqu'à la moitié de son royaume à la file d'Hérodiade. Cela nous rappelle une situation du premier testament et nous allons en examiner quelques autres.

En effet, la cruauté d'Hérode, d'Hérodiade et de sa fille n'est pas nouvelle. On peut citer le roi Achab dont la femme Jézabel fait tuer Nabot pour lui prendre sa vigne ou le roi David qui fait tuer Urie le Hittite pour prendre sa femme, Bethsabée.

Nous pouvons citer aussi le roi Darius qui envoie Daniel dans la fosse aux lions. Mais Darius se reprend, se repend et Dieu intervient.

Si nous allons maintenant dans le livre d'Esther, nous voyons le roi Assuérus qui, lui aussi, propose la moitié de son royaume mais Esther lui demande plutôt de sauver son peuple, le peuple juif, de la machination d'Amane.

Et le salut arrive suite aux prières d'Esther, de Mardochée et du peuple juif.

Voilà qui nous donne une grande Espérance face à notre décadence programmée. En effet, nous ne sommes plus en régime de royauté mais notre forme actuelle de serment s'appelle promesse électorale. Par exemple, au fil des années, ici et ailleurs, elle a déjà permis de légaliser la mort d'enfants à naître mais aujourd'hui, combinée aux mensonges ou fakes news devenus sport international, elle pourrait nous amener à bien pire dès cette année, en France, en Europe et dans le monde.

Alors, quelle est donc cette Espérance face au péché du monde ?

C'est notre conversion. Chaque âme qui s'élève élève le monde disait Elisabeth Leseur, faisant ainsi référence à la Communion des Saints.

Nous sommes malheureusement tous associés au péché et nous le redisons dans le "Je confesse à Dieu" : "Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission; oui, j'ai vraiment péché."

Mais, dans l'Espérance, nous pouvons aussi nous associer à la victoire de Jésus sur le péché, Avec la prière, comme nos ancêtres, nous pouvons remplacer le péché par l'amour, et aimer en pensée, en parole, par action et sans omission. Il y a urgence, commençons dès aujourd'hui.