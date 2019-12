EVANGILE DU 3 JANVIER JEAN-PIERRE POMMIER

https://www.aelf.org/2020-01-03/romain/messe#messe1_lecture3

Première lecture

« Quiconque demeure en lui ne pèche pas » (1 Jn 2, 29 – 3, 6)

Lecture de la première lettre de saint Jean

Bien-aimés,

puisque vous savez que lui, Jésus, est juste,

reconnaissez que celui qui pratique la justice

est, lui aussi, né de Dieu.

Voyez quel grand amour nous a donné le Père

pour que nous soyons appelés enfants de Dieu

– et nous le sommes.

Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas :

c’est qu’il n’a pas connu Dieu.

Bien-aimés,

dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu,

mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté.

Nous le savons : quand cela sera manifesté,

nous lui serons semblables

car nous le verrons tel qu’il est.

Et quiconque met en lui une telle espérance

se rend pur comme lui-même est pur.

Qui commet le péché transgresse la loi ;

car le péché, c’est la transgression.

Or, vous savez que lui, Jésus,

s’est manifesté pour enlever les péchés,

et qu’il n’y a pas de péché en lui.

Quiconque demeure en lui ne pèche pas ;

quiconque pèche ne l’a pas vu et ne le connaît pas.

– Parole du Seigneur.

Psaume

(97 (98), 1, 3cd-4, 5-6)

R/ La terre tout entière a vu

le salut de notre Dieu. (cf. 97, 3)

Chantez au Seigneur un chant nouveau,

car il a fait des merveilles ;

par son bras très saint, par sa main puissante,

il s’est assuré la victoire.

La terre tout entière a vu

la victoire de notre Dieu.

Acclamez le Seigneur, terre entière,

sonnez, chantez, jouez !

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,

sur la cithare et tous les instruments ;

au son de la trompette et du cor,

acclamez votre roi, le Seigneur !

Évangile

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29-34)

Alléluia, Alléluia.

Le Verbe s’est fait chair,

il a établi parmi nous sa demeure.

À tous ceux qui l’ont reçu,

il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu.

Alléluia. (cf. Jn 1, 14a.12a)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui,

Jean le Baptiste déclara :

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ;

c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi,

car avant moi il était.

Et moi, je ne le connaissais pas ;

mais, si je suis venu baptiser dans l’eau,

c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. »

Alors Jean rendit ce témoignage :

« J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui.

Et moi, je ne le connaissais pas,

mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit :

“Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer,

celui-là baptise dans l’Esprit Saint.”

Moi, j’ai vu, et je rends témoignage :

c’est lui le Fils de Dieu. »

– Acclamons la Parole de Dieu.

Baptème de Jésus dans les synoptiques

Matthieu 3, 13-17

13 Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui.

14 Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! »

15 Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire.

16 Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.

17 Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. »

Marc 1, 9-11

01 COMMENCEMENT DE L’ÉVANGILE de Jésus, Christ, Fils de Dieu.

02 Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. 03 Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.

04 Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 05 Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. 06 Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.

07 Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 08 Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »

09 En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.

10 Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe.

11 Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

12 Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert 13 et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.

14 Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; 15 il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

Luc 3, 21-22

21 Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit.

22 L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

Vendredi 3 janvier 2020, RCF Alpha, Évangile pour tous

Commentaire Évangile de Jean, ch 1 v 29 à 34

Nous venons d'entendre le texte de Jean l'évangéliste sur le baptême de Jésus par Jean le baptiste. Pour mieux le comprendre, reprenons d'abord les faits, par exemple, dans le récit de saint Matthieu 3, 13-17.

Jésus était venu de Galilée jusqu’au Jourdain pour être baptisé par Jean Baptiste. Celui-ci voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! ». Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : l’Esprit de Dieu descendit comme une colombe et vint sur Lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. »

Revenons maintenant sur le récit de Jean l'évangéliste sur le témoignage de Jean Baptiste.

Commençons par un rappel sur la première rencontre de Jean Baptiste et Jésus, c'était "in utéro" : Elisabeth, la mère de Jean Baptiste est enceinte de six mois et reçoit la visite de Marie, elle est enceinte de Jésus depuis quelques jours, le temps du voyage après l'annonciation et l'action de l'Esprit Saint sur elle.

Apparemment, Jean Baptiste et Jésus ne se sont pas rencontrés pendant les trente années qui ont suivi, Jean Baptiste vivait au désert et ainsi, comme il nous le dit, il ne connaissait pas l'Agneau de Dieu.

Donc ici, juste avant le baptême de Jésus, c'est encore l'Esprit-Saint qui fait Jean Baptiste reconnaître Jésus, dès que Jésus s'approche de lui.

En effet, Jean Baptiste avait été appelé à "baptiser dans l’eau pour manifester Jésus à Israël" et il savait que "l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde" viendrait puisqu'il l'avait dit la veille aux prêtres et lévites venus de Jérusalem.

Explicitement, Jean Baptiste nous témoigne de la présence de l'Esprit Saint : "J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui."

Ainsi, au vu de ses interventions successives, le personnage principal de tout ce que nous venons d'évoquer est bien l'Esprit Saint.

C'est l'Esprit Saint qui nous permet de croire que Jésus est Fils de Dieu, que Jésus enlève le péché du monde, qu'Il vient nous sauver. Son nom même le dit : Jésus est Sauveur. Jésus a reçu l'onction, il est Christ. Jésus est Emmanuel, il est avec nous.

Mais le Père est aussi présent car Matthieu ajoute : "Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. »"

En ce temps qui nous mène à l'Épiphanie, prions particulièrement l'Esprit Saint d'augmenter en nous la foi pour manifester Jésus au monde.

Et cela, dans la Joie du Père.