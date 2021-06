EVANGILE DU 3 JUIN PIERRE GIAUME

Mes amis, à la lecture de l’Évangile du jour j’ai tout de suite pensé à un livre que j’ai eu grand plaisir à lire il y a quelques semaines : ce livre c’est Luc, Mon Frère de Michael Lonsdale. On y découvre au fil des pages la vie simple, entièrement offerte à Dieu et donnée aux autres de Frère Luc, moine-médecin au monastère de Tibhirine en Algérie, qui fût assassiné avec ses frères en 1996. Michael Lonsdale a justement joué le rôle de ce moine dans le film « Des Hommes et des Dieux » de Xavier Beauvois.

Tout au long de ce livre, on se rend compte de la place primordiale qu’occupaient l’écoute et le silence dans la vie quotidienne de Frère Luc. L’écoute comme préambule essentiel pour s’ouvrir à l’autre avant de pouvoir le soigner. Le silence comme condition non-négociable de sa relation à Dieu.

Jésus, interrogé par le scribe, commence aussi son propos de la sorte : « Écoute, Israël ». Fais une pause, fais silence en toi. Donne de ton temps et de ton attention. Alors seulement tu seras en mesure d’aimer ton Dieu et ton prochain. Marthe Robin disait : « Le silence ne donne pas Dieu mais Dieu se donne dans le silence ». Il est pourtant si compliqué aujourd’hui de faire silence dans nos vies trépidantes au milieu nos villes en mouvement. Personnellement je me rends bien compte qu’il m’est difficile d’accorder mon silence, mon attention, mon écoute réelle à chacun de mes enfants lorsque je rentre de ma journée de travail. Dur de ne pas me laisser distraire par la multitude de notifications de mon smartphone ou de me demander ce qu’il y aurait à regarder à la télé dans la soirée.

Pourtant l’amour commence par et avec cela : l’écoute.

Car il s’agit bien d’Amour avec un grand « A » dans les deux commandements détaillés par Jésus : « tu aimeras le Seigneur ton Dieu » et « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Aimer le Seigneur notre Dieu… pas si simple je trouve ! Et puis aimer son prochain comme soi-même : encore plus dur !

Bon, reprenons : d’accord pour aimer le Seigneur notre Dieu, mais comment faire ? Impossible de le serrer dans ses bras ! Dommage d’ailleurs qu’il n’y ait pas eu de mode d’emploi livré avec les commandements… En y réfléchissant, je me dis qu’il existe probablement de très nombreuses façons d‘aimer le Seigneur, qu’elles sont différentes suivant les personnes et les parcours de vie. Je vous en propose deux tout-à-fait personnelles :

Lui accorder du temps et de l’attention dans la prière silencieuse (autrement dit se poser régulièrement pour un temps d’oraison)

Lui rendre grâce pour ce que l’on est, pour ce que l’on vit et pour… les personnes qui nous aiment (ou qui nous ont aimé)

Car nous arrivons au 2ième commandement proposé par Jésus : aimer son prochain comme soi-même. Ce qui veut dire qu’il faut d’abord commencer par s’aimer soi-même. Avec nos limites, nos faiblesses, nos failles. Pas si simple. Et il faut pourtant commencer par là car c’est bien là l’enjeu : on ne peut pas aimer l’autre sans au préalable s’aimer soi-même. Or si nous sommes ceux que nous sommes, c’est grâce à notre Seigneur : Je te bénis mon créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi, que tu as mis sans faire de bruit.

Sans faire de bruit. Dans le silence, dans l’écoute. La boucle est bouclée !

Je terminerai par une citation de l’Abbé Pierre que j’aime beaucoup : « Nous sommes venu sur terre pour apprendre à aimer ».

Ni plus, ni moins !

Prenez soin de vous et de vos proches.