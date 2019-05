EVANGILE DU 3 JUIN REMY SENANT

« Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde. » dit Jésus. L’Église fait mémoire aujourd’hui de Saint Charles Lwanga et de ses 21 compagnons martyrs en Ouganda. Ces 22 martyrs d’Ouganda témoignent qu’en effet celui qui veut rester fidèle à Dieu doit passer souvent par des épreuves comme le dit Jésus. Le martyre est la façon la plus radicale de témoigner de son attachement au Christ. Le martyr est le témoin par excellence d’un attachement sans réserve à Celui qui lui donne la vie. Le martyr tire sa force de son union intime avec son Seigneur, et tout particulièrement de l’Eucharistie.

Les martyrs au nom de leur foi au Christ n’ont jamais été aussi nombreux qu’aujourd’hui. Et le chrétien authentique est appelé plus que jamais à être martyr, même si ce martyre ne va pas jusqu’au don de sa vie physique. Le chrétien est appelé à témoigner de son attachement au Christ et à son enseignement, envers et contre tout, dans une société, aujourd’hui, qui ne veut plus de Dieu, qui fait tout pour l’écarter, pour le faire oublier.

La Foi chrétienne est exigeante, elle ne peut accepter les compromis, et le croyant ne peut se résoudre à appeler bien ce qui est mal, et à appeler mal ce qui est bien. Le bien sera toujours le bien, et le mal sera toujours le mal. Bien sûr, personne ne peut prétendre ne faire que le bien et jamais le mal, nous sommes tous pécheurs, et dans nos vies le bien et le mal se côtoient en permanence. Mais ce qui était appelé mal hier, est toujours un mal aujourd’hui, et le sera encore demain, même si le relativisme ambiant voudrait bien nous prouver le contraire.

La Loi d’amour de notre de Dieu est immuable, elle n’a jamais changé, elle ne changera jamais, et pour avancer sur ce chemin de l’amour nous avons un rocher imprenable, c’est Jésus qui nous dit dans cet Évangile : « Moi, je suis vainqueur du monde. » Alors puisons à la source Jésus, au moyen de la Prière et des Sacrements, dans la lecture aussi de la Parole de Dieu. Soyons fermes, nous aurons à souffrir pour maintenir le cap, mais ne nous laissons pas détourner du but de notre voyage sur cette terre : la Vie éternelle. Les martyrs de l’Ouganda ont fait ce choix, puissions-nous les imiter, et les rejoindre un jour dans le Royaume du Père de Jésus qui est aussi le nôtre ! Amen.