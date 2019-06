EVANGILE DU 4 JUIN GERARD LE BOUTEILLER

Quand Jésus prie, nous avons du mal à le suivre.

Chaque phrase mériterait qu'on s'y arrête longuement.

Alors, prenons du recul et tâchons d'entrer dans le cœur de ses préoccupations.

Qu'est-ce qui importe à Jésus ?

Il désire intensément que nous, ses amis, ses frères, nous ayons avec son Père une relation toute spéciale.

C'est tellement important pour Lui, qu'il est venu spécialement pour ça.

Il y a un enjeu, là, qui doit nous interroger.

Pourquoi, finalement, nous parle-t-elle si peu, cette vie éternelle à laquelle il tient tant ?

Sans doute parce que nous pensons que le paradis, son farniente et ses cocotiers, c'est pour plus tard, pour après la mort et nous nous disons qu'on aura le temps d'y penser à ce moment-là …

Mais la vie éternelle ne commence pas avec la mort ! Elle n'a jamais commencé puisqu'elle est éternelle : elle a toujours existé. Le problème, c'est que nous ne savons pas ce que c'est.

Jésus nous dit : « la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi/ le seul /vrai/ Dieu. »

Alors, le connaissons-nous, ce Dieu de Jésus-Christ, le seul, le vrai ?

Dieu, nous le voyons comme un créateur puissant et intelligent, cause originelle de toute choses. Vous savez, ce “grand horloger” tel que l'a défini Voltaire. Seulement voilà, le cynique Voltaire a beau se présenter comme une lumière, il n'a pas de Dieu l'expérience qu'a Jésus-Christ.

Ou alors, nous alternons entre un Dieu redoutable de justice et une sorte de pépère Noël un peu bonasse et tolérant.

Seulement voilà, ce n'est pas “le seul vrai Dieu”, ça.

Nos lunettes sont trop petites pour le voir tel qu’il est.

Normal : Nous nous posons les mauvaises questions. Au lieu de lui dire : "qui es-tu Seigneur ?", nous lui demandons : "à quoi sers-tu ?" ! Nous commettons l’énorme erreur de ne juger des choses qu'à travers leur utilité, au lieu de chercher à savoir d’abord ce qu’elles sont.

Car Jésus est venu nous expliquer qui était le Père. Il n'est pas d'abord "le créateur", mais il est d'abord "papa". Il est même "papa-maman". Il est "Amour".

Nous demandons-nous : “Un papa, une maman, à quoi ça sert ?”… Non, n’est-ce pas ?

Nous le savons bien, nos parents, si nous leur devons la vie, ils sont là pour que nous vivions de leur amour, dans leur amour, par leur amour, avec leur amour. Et s’ils nous ont déçus, nos parents de la terre, Notre Père du ciel, lui, ne peut pas nous décevoir.

Il est Dieu ! Et il nous donne tout. Tout ce qu’il est, tout ce qu’il a. Vous connaissez quelque chose de plus beau et de plus grand que Dieu, vous ?

Apprenons à le connaître vraiment, et nous aurons l'expérience inouïe de vivre dans la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de l'amour inconditionnel.

Nous serons comblés ! Éternellement.

Grâce à Jésus.