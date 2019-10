EVANGILE DU 5 NOVEMBRE REMY SENANT

« Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu ! » Il a tout

compris, ce convive, dont on ne donne pas le nom, car il est à souhaiter que ce soit tout

être humain qui fasse cette réflexion. Il a tout compris, car en effet, existe-t-il bonheur

plus intense, plus vrai, plus durable, que celui de participer au repas dans le royaume

de Dieu. Et ce repas durera toute l’éternité ! Nous courons bien souvent vers des

bonheurs illusoires, des bonheurs éphémères, qui n’ont de bonheur que le nom, et qui

sont parfois de bien grands malheurs déguisés en bonheurs par celui que nous appelons

le menteur, le diviseur, ou encore Satan. Le seul bonheur authentique, et digne de ce

nom, c’est bien le salut éternel, le repas et le repos éternels dans le royaume de Dieu.

Ce royaume est offert à tous, chacun est invité, la porte du royaume qui avait été

fermée suite à la faute de nos premiers parents, a été définitivement rouverte par la vie

donnée de Jésus le Christ, le Verbe de Dieu, fait chair pour nous sauver. C’est

pourquoi le maître du repas nous invite : « Venez, tout est prêt. » La porte est grande

ouverte, le repas de l’alliance est servi, mais combien aujourd’hui encore avancent de

‘fausses bonnes raisons’ pour dire à notre Dieu d’amour : « Excuse-moi, mais

aujourd’hui je n’ai pas le temps car j’ai trop à faire, ou encore j’ai passé une mauvaise

nuit, et plutôt que d’aller à la Messe, je vais rester me reposer un peu. D’ailleurs, je

sais que tu es un Dieu bon et que tu me comprends …»

Notre Dieu, il est vrai, connaît nos difficultés, nos lenteurs, notre peu de foi, et il ne

se résignera jamais à nous abandonner à notre triste sort, et jusqu’à la dernière seconde

de notre existence, il continuera à nous chercher sur nos routes sans issue, et sur les

sentiers escarpés de nos vies mouvementées. Heureux jour, celui où nous nous

reconnaîtrons pauvres, estropiés, aveugles ou boiteux, car ce jour-là nous entendrons

l’appel, et nous pourrons enfin répondre à l’invitation de celui qui veut à tout prix

notre bonheur.

Mais quel malheur aussi pour nous, si jusqu’au bout nous restions persuadés d’être

suffisamment riches de nos petits bonheurs terrestres, méprisant l’appel de notre Dieu,

car alors Dieu ne pourrait plus rien pour nous, sa maison se remplirait mais sans nous,

et nous serions privés de sa présence pour l’éternité. Alors, soyons plutôt de ces

‘Heureux’ qui participeront au repas éternel dans le royaume de Dieu, car c’est là que

nous sommes tous attendus et désirés ! Amen.