EVANGILE DU 6 JANVIER NAOMI BUICK

Ayant nourri la foule de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, la première

chose que Jésus veut faire c’est de prier – de passer du temps avec son Père

céleste. C’était pour cela qu’il avait traversé le lac avec ses disciples, pour

passer du temps à l’écart des foules ayant appris la mort de son cousin Jean-

Baptiste. Mais les foules l’ont suivi, et ce n’est qu’une fois qu’il s’est occupé de

leurs besoins qu’il revient à son intention d’origine de passer ce temps seul dans

la prière. Pour être sûr d’avoir ce temps seul avec son Père, il oblige ses

disciples de partir en bateau sans lui.

Toutefois, la traversée ne se passe pas comme les disciples l’ont prévue. Ils sont

déjà assez loin de la terre quand le vent se lève et le bateau commence à être

balloté par les vagues. Ils peinent à ramer, sans avancer parce que le vent est

contraire. Ils font tous leurs efforts pour rester au même endroit. Nous pouvons

tous passer par des moments dans notre vie où nous avons l’impression de faire

tous nos efforts sans avancer.

Pendant que les disciples peinent, l’évangile nous dit que de là où il était en

train de prier sur la montagne, Jésus a vue sur le lac et il voit ce qui se passe.

Quand nous peinons nous pouvons prendre confiance que Jésus voit et qu’il

viendra nous aider comme il est venu aider les disciples. Ce n’est pas la

première fois que les disciples sont pris dans une tempête. Mais la première

fois, Jésus était dans le bateau avec eux. Cette fois, ils sont seuls. Mais Jésus

n’est pas loin, il les voit et il vient vers eux.

Quand les disciples voient Jésus arriver marchant sur l’eau, ils ont peur – ils

pensent que c’est un fantôme. Jésus vient vers eux et il veut les rassurer. « Ayez

confiance », « n’ayez pas peur », « c’est moi ». Ce qui peut rassurer les

disciples, ce qui peut faire taire leurs peurs ce sont ces deux mots « c’est moi »

littéralement en grec « je suis », les mêmes mots avec lesquels Dieu s’est révélé

à Moïse. Quand Jésus monte dans la barque avec eux, le vent tombe et tout

devient calme – c’est la présence même de Dieu avec eux.