EVANGILE DU 6 NOVEMBRE GERARD LE BOUTEILLER

Un disciple c’est une personne qui suit l'enseignement d'un maître.

Et on a vite fait de de caricaturer la chose.

Le monde d'aujourd'hui accuse vite les maîtres d'être des gourous qui exercent sur leurs adeptes une dangereuse emprise psychologique.

Dans une telle perspective, la lecture de notre évangile serait effrayante : Jésus serait-il de ces épouvantables dictateurs pernicieux, qui transforment leurs élèves en robots ?

N’a-t-il pas dit :"Vous m'appelez, Seigneur et maître, dit-il à ses disciples, et vous avez raison" !

Et les perspectives qu'il présente ont de quoi nous donner froid dans le dos, puisqu'il s'agit, ni plus ni moins, de renoncer à tout ce qui nous appartient, de porter sur notre dos l'instrument de notre supplice et de le suivre pour aller mourir sur le Golgotha !

N'y a-t-il pas là de quoi faire fuir tout le monde ?

Et c'est justement ce qui devrait nous mettre la puce à l'oreille, car si Jésus était un gourou, il ne tiendrait pas un tel discours.

Alors, pourquoi nous dit-il cela ?

Remettons-nous dans le contexte du cénacle, au soir d’un certain jeudi : le jeudi saint. Il vient de laver les pieds de ses apôtres. Et quand il dit : Vous m'appelez, Seigneur et maître, dit-il à ses disciples, et vous avez raison", c'est pour leur expliquer pourquoi il avait cela. À son époque, ce geste était accompli par les esclaves. Pas par les maîtres.

Il n'est donc pas un maître comme les autres. En tout cas, sûrement pas un gourou !

En réalité, ce que Jésus tente de nous expliquer, c'est que si nous voulons changer quelque chose dans le monde, il nous faut, à son imitation, renverser le mode de relation habituel des hiérarchies. Vous savez, cette fameuse dialectique du maître et de l'esclave qui nous pourrit la vie. Cette façon de courir après le pouvoir et l'argent qui nous amènent à vivre et à faire vivre les autres dans l'injustice, le malheur et la rancœur.

Non, Jésus ne court pas après les adeptes. Il veut instaurer un règne, oui, mais c'est celui de la fraternité. Dans l'amour.

Dans l'amour qui se donne.

C'est la seule perspective qui vaille.

Gérard le Bouteiller

Le 30 octobre 2019