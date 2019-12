EVANGILE DU 7 DECMBRE ISABELLE LAURENT

En ce temps-là,

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages,

enseignant dans leurs synagogues,

proclamant l’Évangile du Royaume

et guérissant toute maladie et toute infirmité.

Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles

parce qu’elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger.

Il dit alors à ses disciples :

« La moisson est abondante,

mais les ouvriers sont peu nombreux.

Priez donc le maître de la moisson

d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »

Alors Jésus appela ses douze disciples

et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits impurs

et de guérir toute maladie et toute infirmité.

Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes :

« Allez vers les brebis perdues de la maison d’Israël.

Sur votre route,

proclamez que le royaume des Cieux est tout proche.

Guérissez les malades, ressuscitez les morts,

purifiez les lépreux, expulsez les démons.

Vous avez reçu gratuitement :

donnez gratuitement. »



Commentaire de Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8

Ce récit arrive après celui de trois guérisons et une résurrection par Jésus. Jésus est en route. Il parcourt tous les lieux, toutes les villes et tous les villages. Cette totalité de l'espace semble nous indiquer une mission absolue, c'est-à-dire totale, sans limitation, annonçant comme un moment intense dans la vie du Fils de l'Homme.

Il parcourt pour proclamer la Bonne Nouvelle, c'est-à-dire enseigner et guérir. Après tout l'espace, c'est tout l'être que Jésus désire atteindre, corps, âme, esprit. Les corps sont guéris, l'âme est consolée par l'annonce du Royaume, l'esprit est nourri par la Parole. Il y a comme une recréation de l'homme dans cette totalité de l'espace et des personnes que Jésus atteint.

Mais lui aussi est atteint. La masse des foules, innombrable, désemparée et abattue, bouleverse Jésus de l'intérieur. C'est un choc dont il prend alors la mesure. C'est le moment d'appeler des disciples et de les envoyer à leur tour. C'est le moment de la transmission, de la passation de relai.

A tous, il demande de prier. La première vocation de l'homme, son premier appel est contemplatif c'est-à-dire se recevoir du Père et intercéder :"Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson."

Puis de tous, il passe à quelques-uns, ceux qui ont reçu son enseignement, qui l'ont suivis de près, pour les envoyer en mission. Lui, l'Envoyé du Père, pour sauver ceux qui étaient perdus, pour que les hommes aient la Vie, se fait à son tour envoyant.

Il leur donne de faire ce que lui fait. C'est une démultiplication de l'action même de Jésus. Il leur donne de proclamer, de guérir, de ressusciter, de purifier, d'expulser ! C'est une profusion de dons, comme à la multiplication des pains. C'est un don à redonner, à distribuer généreusement et qui se multiplie dans le don même.

Ils deviennent l'action même du Dieu du Don. Jésus enverra d'autres disciples en mission, des hommes et des femmes, les 72… La mission est abondante, les fruits sont là, en attente d'être révélés et cueillis, il y a du travail pour tous.

Qu'à la prière de Saint Ambroise de Milan, Père et docteur de l'Eglise, qui a su toucher le cœur inquiet d'Augustin, protecteur des pauvres, dont la catéchèse était inséparable du témoignage de vie, nous sachions exprimer le Christ par nos actes et nos paroles, Ambroise qui a dit : "Exprimons le toujours : lui-même."