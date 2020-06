EVANGILE DU 7 JUIN JEAN-PIERRE POMMIER

Commentaire Évangile de Jean, ch 3 v 16 à 18





LECTURES DE LA MESSE

PREMIÈRE LECTURE

« Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux » (Ex 34, 4b-6.8-9)Lecture du livre de l’Exode

En ces jours-là,

Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï

comme le Seigneur le lui avait ordonné.

Il emportait les deux tables de pierre.

Le Seigneur descendit dans la nuée

et vint se placer là, auprès de Moïse.

Il proclama son nom qui est : LE SEIGNEUR.

Il passa devant Moïse et proclama :

« LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR,

Dieu tendre et miséricordieux,

lent à la colère, plein d’amour et de vérité. »

Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna.

Il dit :

« S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux,

daigne marcher au milieu de nous.

Oui, c’est un peuple à la nuque raide ;

mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés,

et tu feras de nous ton héritage. »

– Parole du Seigneur.

CANTIQUE

(Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56)R/ À toi, louange et gloire éternellement ! (Dn 3, 52)

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/

Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/

DEUXIÈME LECTURE

« La grâce de Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit » (2 Co 13, 11-13)Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

Frères,

soyez dans la joie,

cherchez la perfection,

encouragez-vous,

soyez d’accord entre vous,

vivez en paix,

et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous.

Saluez-vous les uns les autres

par un baiser de paix.

Tous les fidèles vous saluent.

Que la grâce du Seigneur Jésus Christ,

l’amour de Dieu

et la communion du Saint-Esprit

soient avec vous tous.

– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE

« Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 16-18)Alléluia. Alléluia.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :

au Dieu qui est, qui était et qui vient !

Alléluia. (cf. Ap 1, 8)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Dieu a tellement aimé le monde

qu’il a donné son Fils unique,

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,

mais obtienne la vie éternelle.

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,

non pas pour juger le monde,

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.

Celui qui croit en lui échappe au Jugement ;

celui qui ne croit pas est déjà jugé,

du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

– Acclamons la Parole de Dieu.





Dimanche 7 juin 2020, RCF Alpha, Évangile pour tous



Bonjour à tous,

Quand j'ai vu qu'il m'était demandé de commenter l'Évangile du dimanche de la Sainte Trinité, et avant que je lise le texte, j'ai reçu une joie singulière, celle que l'on ressent quand on va parler de quelqu'un que l'on aime.

Alors, j'ai accueilli cette joie en essayant de comprendre pourquoi elle était arrivée si spontanément. En fait, deux évènements me sont alors remontés en mémoire, deux expériences personnelles de la Sainte Trinité.

La première expérience remonte à plusieurs mois pendant un temps de prière où j'étais particulièrement disponible à l'écoute de la Parole de Dieu. Il y a eu un moment où a surgi une intention de prière qui m'était complètement étrangère, je me demandais bien comment elle était venue alors qu'elle était très loin de mes préoccupations habituelles.

Après un instant, j'ai enfin compris que l'Esprit Saint était venu prier en moi ! Je peux vous dire que cela m'a fait un drôle d'effet car j'étais en train de vivre ce que disait saint Paul dans l'épître aux Romains au chapitre 8, verset 26 : "l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut."

La deuxième expérience s'est passée un matin, au moment du lever, avant d'allumer la lumière. La veille, j'avais décidé de commencer cette nouvelle journée par une prière. Donc, je m'assois sur le bord du lit pour prier et aussitôt il m'arrive une image mentale où Marie était devant moi, qui m'orientait vers Jésus à côté d'elle. À peine avais-je regardé Jésus qu'Il me montrait le Père deux mètres plus loin ! Surpris, je me suis tourné vers le Père en me demandant bien ce que j'allais dire ou faire. Je reprécise bien que c'était une image mentale en 3D mais pas une apparition : c'était comme s'ils étaient là, tous les trois, debout devant moi.

Alors, l'Esprit Saint m'a soufflé de dire simplement un Notre Père. Aussitôt, je l'ai récité, doucement, en vérité, avec un sentiment de proximité que je n'avais pas encore connu.

Je vous assure que la Paix de cet instant m'a habité pendant toute la journée.

Voilà ce que je pouvais vous partager comme expérience de la Sainte Trinité mais vous aussi qui êtes auditeurs de RCF Alpha, vous pouvez nous partager vos propres témoignages en les envoyant par courrier postal ou électronique à la radio, avec vos coordonnées. Ils nous permettront de nous soutenir mutuellement et de vivre dans la communion des saints, reflet de la Ste Trinité que nous fêtons aujourd'hui.

Pour terminer, je reprends le dernier verset de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens "Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous." Et je vous invite à tracer sur vous un beau signe de Croix : "Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen."