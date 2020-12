EVANGILE DU 9 DECEMBRE GUY MALBRANCKE

Commentaire de l’évangile de Matt ch 11, 28-30



Nous vivons une période chahutée, c’est le moins qu’on puisse dire ; le confinement nous replie sur nous-même, la solitude nous pèse, chaque personne que nous croisons nous pousse à la méfiance à cause de cette fichue maladie du Covid qui a déjà touché plusieurs de nos proches ou connaissances ; et puis au-delà de cette période en situation confinée, voilà que pour plusieurs d’entre nous, c’est le nœud au ventre, dans l’angoisse que nous allons devoir affronter les incertitudes professionnelles et les fins de mois difficiles ; et par ailleurs le climat international n’est pas non plus de nature à nous plonger dans l’optimisme et à nous donner la paix dont nous avons tant besoin…

Bref, à des degrés divers chacun de nous porte un fardeau, en a plein le dos ou se trouve confronté à des épreuves très difficiles à vivre ; et donc cet évangile est pour nous ce matin en ce temps de l’Avent.

Ecoutons Jésus : Il nous donne trois impératifs très clairs pour trouver la paix intérieure et le repos auxquels nous aspirons tous : « Venez à moi, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples ».

« Venez à moi » : une invitation à entrer en relation personnelle et intime avec Jésus ressuscité ; Il est vivant ! Il nous demande instamment à être accueilli chez nous pour pleinement vivre avec nous, notre quotidien, nos joies et nos épreuves…

« Prenez sur vous mon joug » : quelle est belle et signifiante cette image ! Un joug, c’est une pièce de bois permettant d'atteler deux animaux de trait, bœufs ou chevaux, pour exploiter au mieux leur force de traction et conjuguer leurs forces dans l’épreuve. J’ai une image un peu plus moderne mais moins signifiante pour parler de cet équipage avec Jésus : c’est celui de la voiture de rallye. Imaginez-vous être le conducteur du véhicule et c’est Jésus que vous accueillez pour qu’Il vienne s’asseoir à côté de vous comme copilote : c’est lui qui désormais vous indique le profil de la route sur laquelle vous roulez. A vous de conduire librement à l’écoute ou non de ses indications en lui faisant totalement confiance… ou non ! Cette image se traduirait par « Je vous propose la conduite accompagnée ! Prenez-moi comme copilote à vos côtés ». Ste Thérèse de l’Enfant Jésus a cette parole : « Confiance, c’est la main de Jésus qui conduit tout ».

Troisième impératif : « Devenez mes disciples » : écoutons bien ! Jésus ne nous dit pas « Soyez mes disciples, mais devenez mes disciples » : c’est jour après jour, dans une conversion permanente, que nous sommes invités à nous mettre à son école pour devenir de plus en plus son disciple, son compagnon de route !

Alors, quelle décision pour aujourd’hui ? Continuer à avancer seul dans mon quotidien au gré de mes fantaisies, de mes humeurs et de mes envies ? Ou, parce qu’il n’est pas bon que l’homme soit seul et qu’il lui faut une aide qui lui corresponde, décider de faire équipe avec un compagnon de route, Jésus, et le prendre, comme les disciples d’Emmaüs, en conduite accompagnée ?