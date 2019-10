EVANGILE DU 9 OCTOBRE DAVID BUICK

Le début de ce passage de l’Evangile nous révèle que Jésus-Christ lui-même, alors qu’il

est le Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité, ressent le besoin de prier : car c’est

en le regardant faire que les disciples lui demandent de leur enseigner à leur tour

comment prier. Et s’ils le lui ont demandé en partie parce qu’ils n’avaient pas envie

d’être laissés à la traîne comparés aux disciples de Jean-Baptiste, on peut

raisonnablement supposer qu’il y avait un certain désir de leur part aussi.

Les mots que Jésus leur confie, que nous connaissons désormais comme le « Notre

Père », sont tout ce qu’on peut s’attendre s’agissant de paroles de la part de Dieu. Elles

sont à la fois d’une simplicité limpide, de sorte que beaucoup d’entre nous ont pu les

apprendre alors que nous étions encore enfants ; et d’une profondeur telle que des livres

entiers leur ont été consacrés sans épuiser le sujet. Elles sont larges : elles fédèrent tous

les courants du christianisme, et peuvent assez facilement trouver un écho auprès de tous

ceux qui reconnaissent un Dieu unique. D’ailleurs, elles ne peuvent être dites sans

rappeler l’existence de notre prochain, car elles sont formulés à la deuxième personne

du pluriel : « nous ».

Cette prière peut se dire d’un trait, telle quelle. Certes, il y a un risque d’en faire un

simple automatisme que l’on marmonne sans prendre le recul nécessaire pour réfléchir

à ce qu’on est en train de dire ; mais sa brièveté épurée permet de la réciter alors que par

vieillesse, par souffrance, par handicap, ou par épuisement on est tout simplement

incapable de s’exprimer autrement.

Elle peut aussi servir de point de départ : chaque phrase, même certains mots

individuels, peuvent être autant de portes ouvertes sur tout un cheminement de

méditation et de prière : le fait que Dieu soit notre Père ; que son nom, sa personne, sa

réputation, soient honorées, avec tout ce que cela implique ; que son règne vienne, avec

tous les enjeux que cela représente pour ma vie personnelle, pour mon contexte

immédiat, pour mon pays, pour le monde... rien que cette première phrase recèle tout

un programme pour celui ou celle qui peut et qui veut prendre le temps.

La prière du Seigneur est large non seulement de par son accessibilité, mais aussi par

les sujets qu’elle englobe. Elle est le reflet du caractère de Dieu en ce qu’elle porte d’une

part sur les grands sujets transcendants : Dieu lui-même ; sa volonté ; son règne ; le mal ;

et d’autre part sur les sujets très pratiques de tous les jours : notre nourriture ; nos fautes ;

nos relations avec les autres ; la tentation et l’épreuve.

Elle nous rappelle que cette envie un peu inexplicable que nous pouvons avoir de prier

n’est pas dépourvu de sens ; elle nous montre que nous pouvons tout dire à Dieu ; et elle

nous donne à la fois les paroles et un trame pour le faire. Car c’est à lui que revient la

puissance, l’honneur, et la gloire, au siècles des siècles, Amen.