EVANGILE DU26 OCTOBRE MARIE THERESE MARCHAND

Ces galiléens qui offraient un sacrifice à Dieu, comment ont-ils pu être massacrés ? N'étaient-ils

pas des justes auxquels le Seigneur accorde une longue vie et une postérité comme nous l'entendons dans

les psaumes ? ....pensant ainsi, les juifs d'alors voyaient facilement le malheur comme un châtiment ....

Mais sommes-nous si éloignés de cette mentalité ? Je me souviens de mes dix ans où mon chef de

croisade eucharistique me donnait une grille où comptabiliser mes prières, mes sacrifices, etc ... quand

des personnes sont dans la souffrance, n'entend -t-on pas : « ils ne méritent pas ça ». ou à l'inverse : « il l'a

bien cherché ! »

Dans sa réponse, Jésus éloigne ses auditeurs de cette mentalité de marchandage ; non, ces

galiléens , ces victimes de la chute de la tour de Siloé n'ont pas été châtiés par Dieu, mais quel était l'état

de leur cœur à ce moment là ? Où en serez-vous quand ce sera le moment de votre mort ?

Convertissez-vous quand il en est temps ! Donnez-du fruit à votre vie : voilà ce que dit Jésus en parlant du

figuier ... il n'est pas normal que notre vie soit stérile ! L' évangéliste Jean dit la même chose en parlant

de la vigne : « le Père enlève tout rameau qui UNI A MOI ne porte pas de fruit ; mais il taille, il purifie

chaque rameau qui porte du fruit pour qu'il en donne encore plus. »

Jésus est là dans son rôle de vigneron ; c'est lui qui veut bêcher autour du figuier, apportant le

soleil de sa Parole , toute sa vie pour enrichir notre nature humaine.... Ce qu'il faut, c'est rester uni à Lui,

accueillir au fond de soi son Esprit Saint, afin de paraître devant Dieu, lorsque ce sera le moment , dans la

pleine maturité de notre identité d'enfant de Dieu...

Seigneur Jésus, aujourd'hui encore, fais nous découvrir l'amour infini de ton Père et notre Père.

Musique : « comme un arbre » N° 15 disque 5, Roche d'or