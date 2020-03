Evangile Luc (16, 19-31)

"Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance"



Commentaire d'évangile (Lc 16, 19-31) avec le père Philippe Ordronneau et Lorraine Favre





Chant final : 'Quand un pauvre appelle' par les Frères de Saint-Jean