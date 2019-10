Evangile Luc (17, 11-19)

"Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu !"



Méditation de l'évangile (Lc 17, 11-19) par Don Jérome et Alienor de Salaberry



Chant final : "Acclamez le Seigneur et Psaume 99" par le choeur des moines de KEUR MOUSSA