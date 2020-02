Evangile Marc 8 verset 34 et Marc 9 verset 1

"Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera"

Marc 8 verset 34 et Marc 9 verset 1



Commentaire de l'évangile avec le pasteurAgnès Thilakarathne et Françoise Mudadu





Chant final : 'Celui qui veut marcher derrière moi qu'il prenne sa croix' des moines de l'abbaye d'En-Calcat