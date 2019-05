Entre le 23 et 26 Mai, plus de 300 millions de citoyens de l’Union européenne sont appelés à désigner leurs représentants au sein du Parlement de Strasbourg. A l’heure où l’Union européenne est en crise, nous nous interessons aux caractéristiques de cette citoyenneté européenne, existe t il une identité européenne?

Pour comprendre, nous avons posé à la question à de jeunes citoyens de l'Union européenne. Elena est allemande, David est portugais. Que signifie pour eux être européen ? Anne Kerléo leur a posé la question.

Le programme Erasmus qui permet à des jeunes, d’étudier ou de se former dans un autre pays européen, a connu un véritable succès. Onze pays participaient au lancement d'Erasmus en 1987. Aujourd'hui, les 28 pays membres de l'Union ont rejoint le programme, qui s'est même étendu à des pays hors de l'Union européenne, comme la Turquie ou l'Islande. Pour Emmanuel Tuchscherer, spécialiste de l’Europe, Erasmus est une fabrique de l’identité européenne..

Emmanuel Tuchscherer est l’ auteur du livre “L’Europe en héritage : la génération Erasmus à l’heure des choix” aux éditions L’Harmattan. Ce sont les jeunes français qui sont les principaux bénéficiaires d’Erasmus. L’an dernier 85 409 étudiants ont quitté la France pour partir étudier à l'étranger grâce à ce programme.

Mais si les voyages permettent de façonner cette identité européenne, cela reste tout de même encore réservé aux privilégiés. C’est ce que pense Dorota Dakowska Maître de conférences en Science politique à l'Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg, Membre du Groupe de Sociologie Politique Européenne

Erasmus contribue à forger une unité européenne comme d’autres symboles : le drapeau, l’hymne, ou encore la devise. En latin cela donne, "In varietate concordia", unité dans la diversité. Et c’est peut être cette devise qui permet de percevoir les contours de ce qui pourrait modeler cette identité européenne : Jean-Marc Ferry, philosophe et professeur titulaire de la chaire “Philosophie de l’Europe” à Nantes revient sur le sens de cette devise..

On ne naît pas européen, on doit le devenir. C’est le sens de cette devise européenne? Une appartenance qui s’acquiert au fil du temps et qui ne se substitue pas aux identités nationales mais qui vient les enrichir et doit permettre à l’Union européenne d’avancer.

Dans un contexte d’Europe en crise on le voit les programmes ou symboles ne semblent pas suffir à ancrer ce sentiment d’appartenance à l’Union européenne. Mais qu’est ce qui pourrait permettre de forger cette identité ?

Selon un sondage BVA réalisé en mars, 56% des Français se sentent citoyens de l’Union européenne. Leur opinion à l’égard de l’Union européenne est plus partagée : 48% en ont une bonne opinion et 43% une mauvaise opinion. Enfin, seuls 33% des Français sont optimistes pour l’avenir de l’UE.