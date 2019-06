En vérité, il fait partie de notre quotidien, notre expérience s’accroît de jour en jour. Et comme hélas on ne rajeunit jamais, je me disais ce matin que je préfère entendre évoquer une "grande expérience" qu’un "grand âge" !



C’EST VRAI QUE C’EST UN MOT SOUVENT VALORISANT, MAIS EXISTENT AUSSI LES MAUVAISES EXPÉRIENCES. ALORS D’OU VIENT-IL CE MOT ?

Les étymologistes évoquent le grec peirein, signifiant "traverser", verbe qui serait à l’origine du latin experiri, faire l’essai de quelque chose, verbe constitué du préfixe ex, en dehors de, et de peritus, "qui a l’expérience de quelque chose". C’est en fait en 1265 que le mot est attesté pour la première fois en français, avec pour sens le fait d’éprouver quelque chose que l’on considère comme un élargissement de la connaissance, de son savoir, de ses aptitudes.

Et ce sens n’a pas disparu, on parle toujours d’une longue expérience, de l’expérience du monde, d’un métier, d’une technique, des affaires de la guerre, etc. autant d’exemples fréquents dans nos dictionnaires. Dans ses mémoires, en 1498, le chroniqueur Commynes évoque déjà son "expérience du monde acquise pendant les dix-huit ans" qu’il fut au service du roi. Et de conclure avec réalisme que "notre vie est si brève qu’elle ne suffit pas à avoir de tant de chose expérience". Et La Fontaine de rappeler que "ceux qui n’ont du monde aucune expérience sont aux moindres objets frappés d’étonnement" ! Quant à Rousseau, grincheux, il s’exclame "l’expérience du monde en dégoûte, on le sait". Je crois à titre personnel l’inverse.



ET PUIS IL Y A AUSSI L’EXPERIENCE SCIENTIFIQUE…

Oui, c’est en 1663, que dans son Traité de la pesanteur de la masse de l’air, Pascal évoque une expérience correspondant au fait de "provoquer une observation dans l’intention d’étudier certains phénomènes". Une expérience de physique par exemple. Récemment est aussi intervenue la formule l’expérience X, définie dans nos grands dictionnaires comme "celle qu’on a fait avec X en utilisant X", François Mauriac évoquait ainsi en 1960 ce qu’il appelait l’expérience De Gaulle.