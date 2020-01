Si on prend la définition du Dictionnaire de l’Académie française, gratuit sur Internet je le répète, on repère déjà qu’il y a l’adjectif et le nom. Vous êtes expert de quelque chose ou en quelque chose.

Et vous êtes une experte ou un expert. Qu’est-il mentionné à propos de l’adjectif ? « Qui est expérimenté, qui a acquis, par la pratique, compétence et habileté. » mais ce sont les exemples qui montrent la duplicité du mot : « Un serrurier des plus experts. » Très bien.

« Il est expert au maniement du sabre » très bien aussi, attention à ne pas être blessé. Et puis « il est expert à tromper son monde ». Et là on voit que le mot peut être pris en mauvaise part. Alors, l’autre sens, sens juridique, du côté du substantif, ainsi est experte ou expert la « personne qui, en raison de sa compétence dans tel ou tel domaine, est désignée par une juridiction pour donner un avis technique. », c’est le sens premier, suivi du sens courant hors du droit, désignant la personne particulièrement qualifiée dont la profession consiste à se prononcer sur l’origine, l’authenticité, la valeur d’un objet d’art ou d’un objet de collection ».

Par exemple un expert en timbres, en meubles, en faïence, …en petits pains au chocolats, eh bien oui pourquoi pas… Et par extension, « toute personne connaissant bien un domaine particulier » et j’aime l’exemple donné : « Plus qu’un connaisseur c’est un expert ». Alors, attention, pour le sens juridique, On est nommé ou désigné comme expert « près » les tribunaux. Ce type d’expert est souvent lié à l’idée d’un rapport, le rapport de l’expert. Tout cela correspond bien à son étymologie.

Du verbe latin experiri, faire l’essai, qui est à l’origine du mot expérience. Et du mot latin expertus, éprouvé, aguerri par l’expérience, d’où l’expert en français, mot entré au XIIIe siècle et dont le sens n’a donc pas changé. Evidemment, il faut éviter d’écrire expert, comme le fit ma première fille quand elle avait neuf ou dix ans ; ex plus loin père.

Non, il n’y a ni ex-père, ex papa, ni ex mère, ex maman. On l’est toute une vie ! Et je n’ai pas bien sûr d’ex-fille ! ou d’ex-fils !