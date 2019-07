Exposition: Tous au sport en Anjou, les prémices du sport moderne

Les archives départementales de Maine-et-Loire proposent une exposition sur le sport en Anjou aux 19ème et 20ème siècle. Nous avons reçu à cette occasion Guénaëlle Barbot, la commissaire de l'exposition et nous avons plongé avec elle dans les prémices du sport dans notre département. Archives vidéos, visites guidées, maillot de bain ou chaussures de Raymond Kopa, l'exposition regorge de souvenirs.



Pour les journées européennes du patrimoine, le dimanche 22 septembre, une visite commentées des archives départementales, de l'exposition avec des ateliers et des animations en partenariat avec la société boule de fort La Pensée seront proposé.