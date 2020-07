Extension du télétravail : 72% des Ligériens prêts à sauter le pas mais à certaines conditions

Selon une enquête menée sur près de 1000 Ligériens des secteurs privé et public par la CFE-CGC entre le 24 avril et le 10 juin, plus de 70% des sondés estiment avoir été séduits par le télétravail et seraient prêts à y consacrer plus de temps mais à certaines conditions. Nous en parlons avec Jérôme Hanarte, président de l’union régionale CFE-CGC des Pays-de-la-Loire.