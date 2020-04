Extrait de la Passion: Jn 19, 38-42

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus.

Nicodème – celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit – vint lui aussi ; il apportait un mélange de myrrhe et d’aloès pesant environ cent livres.

Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant les aromates selon la coutume juive d’ensevelir les morts.

À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne.

À cause de la Préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus.



Source : AELF

Méditation Pasteur J.F. Patrzynski

C’est‌ ‌fini !‌ ‌L’aventure‌ ‌a‌ ‌été‌ ‌belle,‌ ‌fantastique,‌ ‌grandiose !‌ ‌Mais‌ ‌tout‌ ‌s’est‌ ‌arrêté‌ ‌par‌ ‌la‌ ‌

mort‌ ‌de‌ ‌celui‌ ‌que‌ ‌beaucoup‌ ‌voyait‌ ‌comme‌ ‌le‌ ‌Messie‌ ‌tant‌ ‌attendu.‌ ‌Les‌ ‌autorités‌ ‌ont‌ ‌encore‌ ‌

gagné.‌ ‌Le‌ ‌peuple‌ ‌n’a‌ ‌plus‌ ‌que‌ ‌ses‌ ‌larmes‌ ‌et‌ ‌le‌ ‌souvenir‌ ‌d’un‌ ‌homme‌ ‌qui‌ ‌fut‌ ‌merveilleux.‌ ‌

Alors‌ ‌certains‌ ‌pensent‌ ‌qu’il‌ ‌mérite‌ ‌d’être‌ ‌enterré‌ ‌décemment.‌ ‌Joseph‌ ‌d’Arimathée‌ ‌et‌ ‌

Nicodème‌ ‌décident‌ ‌de‌ ‌le‌ ‌faire.‌ ‌Ils‌ ‌n’ont‌ ‌plus‌ ‌peur‌ ‌des‌ ‌autorités‌ ‌ou‌ ‌de‌ ‌ce‌ ‌que‌ ‌penseront‌ ‌les‌ ‌

autres.‌ ‌

‌

Nous‌ ‌voici‌ ‌parvenus‌ ‌au‌ ‌silence‌ ‌suprême.‌ ‌C’est‌ ‌le‌ ‌vide‌ ‌qui‌ ‌s’est‌ ‌installé‌ ‌dans‌ ‌ce‌ ‌

monde.‌ ‌La‌ ‌mort‌ ‌d’un‌ ‌être‌ ‌cher‌ ‌est‌ ‌toujours‌ ‌le‌ ‌moment‌ ‌d’une‌ ‌souffrance‌ ‌intense‌ ‌que‌ ‌chacun‌ ‌

de‌ ‌nous‌ ‌a‌ ‌pu‌ ‌vivre‌ ‌et‌ ‌vit‌ ‌encore.‌ ‌Il‌ ‌nous‌ ‌est‌ ‌possible‌ ‌de‌ ‌partager‌ ‌la‌ ‌douleur‌ ‌des‌ ‌femmes‌ ‌et‌ ‌de‌ ‌

tous‌ ‌les‌ ‌amis‌ ‌de‌ ‌Jésus.‌ ‌Lui‌ ‌que‌ ‌nous‌ ‌avons‌ ‌reconnu‌ ‌comme‌ ‌étant‌ ‌le‌ ‌Fils‌ ‌de‌ ‌Dieu,‌ ‌n’est‌ ‌plus.‌ ‌Il‌ ‌

est‌ ‌mort‌ ‌comme‌ ‌d’autres‌ ‌sont‌ ‌morts‌ ‌et‌ ‌mourront.‌ ‌Beaucoup‌ ‌pourront‌ ‌nous‌ ‌dire‌ ‌que‌ ‌cela‌ ‌ne‌ ‌

servait‌ ‌à‌ ‌rien‌ ‌de‌ ‌suivre‌ ‌cet‌ ‌homme.‌ ‌Beaucoup‌ ‌pourront‌ ‌affirmer‌ ‌que‌ ‌Jésus‌ ‌de‌ ‌Nazareth‌ ‌

n’était‌ ‌qu’un‌ ‌homme‌ ‌parmi‌ ‌tant‌ ‌d’autres.‌ ‌Bien‌ ‌sûr,‌ ‌il‌ ‌a‌ ‌fait‌ ‌du‌ ‌bien‌ ‌autour‌ ‌de‌ ‌lui,‌ ‌il‌ ‌a‌ ‌

accompli‌ ‌des‌ ‌miracles‌ ‌et‌ ‌il‌ ‌nous‌ ‌a‌ ‌donné‌ ‌l’impression‌ ‌d’être‌ ‌important‌ ‌pour‌ ‌lui‌ ‌et‌ ‌pour‌ ‌celui‌ ‌

qu’il‌ ‌appelait‌ ‌son‌ ‌Père.‌ ‌Mais‌ ‌que‌ ‌reste-t-il,‌ ‌en‌ ‌cet‌ ‌instant,‌ ‌de‌ ‌son‌ ‌enseignement‌ ‌et‌ ‌de‌ ‌tous‌ ‌les‌ ‌

prodiges‌ ‌qu’il‌ ‌a‌ ‌réalisé ?‌ ‌Certainement‌ ‌Joseph‌ ‌et‌ ‌Nicodème‌ ‌sont‌ ‌tristes‌ ‌et‌ ‌vidés‌ ‌de‌ ‌leur‌ ‌

espérance‌ ‌pour‌ ‌leur‌ ‌peuple‌ ‌et‌ ‌pour‌ ‌l’humanité.‌ ‌ ‌

‌

Mais‌ ‌Nicodème‌ ‌se‌ ‌souvient‌ ‌des‌ ‌paroles‌ ‌que‌ ‌Jésus‌ ‌lui‌ ‌avait‌ ‌dit‌ ‌la‌ ‌nuit‌ ‌où‌ ‌il‌ ‌était‌ ‌venu‌ ‌

l’interroger‌ ‌sur‌ ‌son‌ ‌enseignement :‌ ‌« Comme‌ ‌Moïse‌ ‌a‌ ‌élevé‌ ‌le‌ ‌serpent‌ ‌dans‌ ‌le‌ ‌désert,‌ ‌il‌ ‌faut‌ ‌

que‌ ‌le‌ ‌Fils‌ ‌de‌ ‌l’Homme‌ ‌soit‌ ‌élevé‌ ‌afin‌ ‌que‌ ‌quiconque‌ ‌croit‌ ‌ait‌ ‌en‌ ‌lui‌ ‌la‌ ‌vie‌ ‌éternelle…‌ ‌Car‌ ‌

Dieu‌ ‌n’a‌ ‌pas‌ ‌envoyé‌ ‌son‌ ‌Fils‌ ‌dans‌ ‌le‌ ‌monde‌ ‌pour‌ ‌juger‌ ‌le‌ ‌monde,‌ ‌mais‌ ‌pour‌ ‌que‌ ‌le‌ ‌monde‌ ‌

soit‌ ‌sauvé‌ ‌par‌ ‌lui… ».‌ ‌

‌

Dans‌ ‌l’attente‌ ‌de‌ ‌ce‌ ‌qui‌ ‌doit‌ ‌advenir,‌ ‌Seigneur,‌ ‌sois‌ ‌avec‌ ‌nous.‌ ‌Dans‌ ‌le‌ ‌silence‌ ‌qui‌ ‌

s’est‌ ‌installé‌ ‌que‌ ‌ta‌ ‌présence‌ ‌nous‌ ‌accompagne‌ ‌et‌ ‌nous‌ ‌guide‌ ‌pour‌ ‌que‌ ‌nous‌ ‌découvrions‌ ‌au‌ ‌

travers‌ ‌des‌ ‌Paroles‌ ‌du‌ ‌Christ,‌ ‌l’espérance‌ ‌que‌ ‌tu‌ ‌nous‌ ‌donnes‌ ‌que‌ ‌rien‌ ‌n’est‌ ‌jamais‌ ‌fini.‌ ‌