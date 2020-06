Fabien Nury "Avec Chris Kyle, la légende dévore tout sur son passage"

Chris Kyle est un soldat, un ancien navy seals, recordman du nombre de tués homologués de toute l’histoire américaine. Il a tué entre 160 et 255 ennemi pendant la guerre d’Irak et il a été assassiné par un autre militaire, traumatisé, du nom d'Eddie Ray Routh en 2013.

Chris Kyle est le héro du film de Clint Eastwood American Sniper et dans cet album, Fabien Nury raconte à travers une véritable enquêtes les ombres et les non-dits de ce fait divers et surtout se demande qui est cet homme qui a tué “la légende”.

Le titre de l’album est un hommage au western “L’homme qui tua Liberty Valance” un film qui se termine par cette phrase culte : “On est dans l'Ouest ici, quand la légende devient réalité , on imprime la légende.” Pour Fabien Nury cette phrase est constitutive de la mythologie américaine et aujourd’hui quand on invente une légende ce sont les fake news. Et Chris Kyle va devenir la première victime de sa légende. Il est le symbole d’une américaine blanche réactionnaire qui nie ses propres traumatismes.

Ce n’est pas un album à charge déclare Fabien Nury mais il est nécessaire pour lui que les légendes soient racontées depuis plusieurs points de vue.