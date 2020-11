Fabienne Petetin, de la fraise du dentiste, à la machine à coudre !

En 2015, cette quadragénaire a quitté son poste d'assistante dentaire à Annecy, pour se consacrer à la fabrication de vêtements de sports à Chambéry. Depuis 1 an, la marque "So Ride Wear" s'émancipe. Fabienne Petetin dessine ses patrons, conçoit et fabrique tee-shirts et sweats.