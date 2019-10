Fabrice Hadjadj: "nous sommes rendus participants de la vie divine"

"Il y a une forme d'humilité dans la gloire"

Tous ces saints partagent aujourd’hui, selon la terminologie chrétienne, la Gloire de Dieu. Cette Gloire de Dieu, c’est une promesse valable pour tous, un appel à la sainteté dont parle Fabrice Hadjadj, directeur de l’institut Philanthropos, à Fribourg en Suisse, essayiste, dramaturge et père de huit enfants, auteur de "A moi la gloire" (éd. Salvator).

"Le Seigneur veut nous glorifier. Il y a une forme d’humilité. C’est un appel au secours, l’attente d’une grâce. C’est cette humilité de tous les saints que nous fêtons à la Toussaint, qui entrent dans une gloire, dans une plénitude que Dieu veut pour eux" explique Fabrice Hadjadj au micro d’Antoine Bellier.



Dieu veut que l'on porte du fruit

Saint Irénée de Lyon disait à ce sujet que "la Gloire de Dieu c’est l’homme vivant". "Il faut d’abord se rappeler les paroles de l’Evangile : "la Gloire de mon Père c’est que vous portiez du fruit". Ce que veut Dieu, ce n’est pas un fils qui revient toujours dans son giron, le fils à papa, stérilisé. Au contraire, la puissance du père, c’est de donner à son fils une mission, une responsabilité" ajoute le philosophe.

Pour ce dernier, Dieu nous autonomise, et nous rend libre. "La force du créateur est de donner à sa créature la dignité de cause. C’est la différence entre la providence de Dieu et une programmation. Nous sommes rendus participants de la vie divine. Dieu veut non seulement notre fécondité, et notre singularité" précise Fabrice Hadjadj.