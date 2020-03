Fabriquer des antidotes moraux pour préparer les lendemains de crise

La France en guerre

Ce confinement général a semblé, comme en Italie ou en Espagne, la

réponse la plus adaptée pour freiner la propagation du coronavirus.

L’heure est à l’union nationale, à la fermeture des frontières face à

une épidémie qui a déjà fait plus de 7000 morts dans le monde. En

Europe, le nombre de malades a connu une hausse spectaculaire ces

derniers jours.

Ce repli sur son pré-carré évitera une expansion plus forte encore de

la pandémie en France. Plus de 150 décès, près de 7000 cas avérés

imposaient des mesures d’une telle ampleur dans un pays où tout le

monde n’avait pas encore pris la mesure de la menace.

En fin de semaine dernière -aux premiers rayons de soleil - les parcs

et jardins, les marchés ont été envahis par des foules apparemment

insouciantes. Malgré une abstention à la hausse par rapport aux

précédentes municipales, les Français furent nombreux à se rendre

aux urnes, le premier tour des élections municipales ayant été

maintenu.

Face à l’amplification de la menace, des décisions fortes

s’imposaient. Il faut évidemment les saluer et surtout en respecter la

lettre et l’esprit.

Même si cette situation, tout à fait inédite, bouleverse nos usages et

se révèle souvent contre-intuitive. Désormais la solidarité, c’est

garder nos distances et nos marques d’affection doivent se nourrir

d’éloignement physique. Reste alors à veiller au maintien des liens

grâce aux moyens modernes de communication.

Nous sommes au début d’une période de repli qu’il nous faut

accepter comme un mal nécessaire dans cette « guerre » au virus. La

légèreté serait un suicide collectif.

Mais il faut aussi préparer la suite…

En s’engageant résolument dans cette voie puisqu’il y va de nos vies,

nous devons aussi fabriquer des antidotes moraux pour les

lendemains de crise.

Quand ce repli qui nous est imposé aura produit les effets attendus

pour éradiquer le mal, il nous faudra sortir de la méfiance,

réapprendre la joie collective, ne pas être tentés d’installer le

confinement dans nos vies et dans nos lois.

La prudence a permis, on le voit bien, d’agir pour la vie. La peur

empêchera de vivre.