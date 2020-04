Face au confinement, comment l'université d'Angers s'adapte

L’université d’Angers a fait partie, comme tous les établissements scolaires, des premières structures à avoir fermé leurs portes mais pour autant l’activité se poursuit. Comment l’université s’adapte-t-elle ? comment assure-t-elle le suivi pédagogique avec les étudiants les plus précaires ? Quid des dates et des modalités de passage des examens de fin d’année ? et des étudiants sont-ils bloqués à l’étranger ? Nous posons ces questions au président Christian Roblédo.