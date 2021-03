Face aux écrans, "il y a un enjeu de vie intérieure", selon le père Jean-Baptiste Bienvenu

Le titre d’un article publié dans le New York Times le 31 mars dernier le dit clairement : "Le coronavirus a mis fin au débat sur le 'temps d’écran'. Les écrans ont gagné". Aujourd’hui, nous vivons non seulement parmi les écrans, mais directement par leur intermédiaire. Sommes-nous prisonniers de nos écrans, faut-il dompter les nouvelles technologies et comment s’en sevrer ? Autant de questions posées au père Jean-Baptiste Bienvenu. Il publie "Ils nous bouffent" aux éditions Artège.

Mettre les écrans à leur bonne place

"On a l’illusion qu’à travers les écrans on est dans le réel. Mais en tant que chrétiens, on croit au fait d’être appelé par de vrais gens", affirme d’emblée le père Jean-Baptiste Bienvenu.

La période de carême dans laquelle nous nous trouvons doit être mise à profit selon le père Jean-Baptiste Bienvenu. "On a tous cette prise de conscience que ça nous bouffe, qu’on est trop sur les écrans et qu’on a envie de retrouver les gens. Le carême peut nous inciter à en prendre conscience. Il ne s’agit pas de se sevrer des écrans mais de les mettre à leur bonne place", explique celui qui est partisan des petits pas pour aller vers un objectif.

Reprendre le contrôle

Dans le fait de reprendre le contrôle face aux écrans, "il y a un enjeu de vie intérieure", selon père Jean-Baptiste Bienvenu. "Les écrans c’est le bruit, le divertissement, la distraction permanente alors que ce qu’on sent au fond de nous c’est l’appel à descendre vers quelque chose de plus stable qui nous amène vers le Seigneur", poursuit-il.

Pour atteindre cet objectif, il a donc publié un livre "Ils nous bouffent", rempli d'exercices, de vidéos à aller regarder, de questionnaires à remplir. "J’ai voulu partir de notre ressenti à tous. Et ensuite il faut descendre dans les actes, dans le changement. Dès le début du livre, on rentre dans le concret", affirme-t-il.

Sanctuariser la chambre

Une des attitudes à modifier pour se détacher des écrans consiste à les laisser hors de la chambre, estime le père Jean-Baptiste Bienvenu. Il conseille aux parents qui souhaitent éduquer leurs enfants de se l’appliquer à eux-mêmes. "La chambre c’est le lieu de l’intériorité. C’est le lui où on retrouve son conjoint, celui où on s’ennuie. La chambre c’est le sanctuaire et c’est le lieu où Dieu nous rejoint", explique-t-il.

Jean-Baptiste Bienvenu préconise également de maximiser son temps hors-écran. "Quand je vais me promener, je laisse mon téléphone chez moi", témoigne-t-il. Il faut aussi savoir s’ennuyer. "On ne s’ennuie plus jamais puisque dès qu’on s’ennuie, on prend son téléphone. Nous ne savons plus attendre. Il faut s’ennuyer à nouveau", conclut-il.