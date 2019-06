Faire de nos vies des paraboles

Juliette a 15 ans. Elle a un handicap mental léger. Elle a souvent un comportement décalé, qui la met dans un rapport spécial avec la réalité, aussi bien à la maison qu’au collège ou dans sa vie sociale. Elle perçoit les choses d’une manière singulière, qui n’appartient qu’à elle, ce qui la met souvent à part, avec pas mal de difficultés à la clef. C’est pour elle une réelle souffrance, car elle en a tout à fait conscience et se sent mal comprise. Sans compter les moqueries ou les sourires qui la blessent. On n’est pas toujours tendres entre ados.

Un soir, elle rentre du collège. Sa mère constate qu’elle ne porte pas le manteau avec lequel elle était pourtant partie le matin. Elle s’en étonne. Juliette lui explique qu’en rentrant, elle a rencontré une femme sans domicile dans la rue. Elle était manifestement très pauvre, bien mal habillée, et triste. Alors Juliette lui a donné son manteau, pour la réconforter, et surtout qu’elle n’ait pas froid la nuit.



Quelle a été la réaction de la maman ?

Plus que surprise, et on peut la comprendre. La maman lui reproche assez vivement de s’être ainsi séparée de son manteau. Alors Juliette, d’une voix tranquille lui explique : "Mais Maman, ne t’inquiète pas. Mon manteau, il était très confortable, en très bon état". Et la maman de rester sans voix devant cette justification inattendue.



Parce-que pour Juliette donc, La faute, ça aurait été de donner un manteau usé ?

Oui. Mais un manteau en bon état, bien confortable, pour elle, voilà qui devait évidemment la rassurer, sa chère maman ! "Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages". C’est Saint Paul qui nous le dit. Eh bien ce jour-là, c’est Juliette qui a été choisie pour mettre en œuvre cette parole de Jésus : "j’étais nu, et vous m’avez habillé".

Vous le disiez, Jésus n’a cessé d’enseigner en paraboles, pour faciliter la compréhension des disciples qui l’écoutaient : des petites histoires imagées qui indiquent dans quel sens orienter nos cœurs et nos actes pour devenir son ami. D’une certaine manière, il nous invite chacun à faire de nos vies des paraboles, qui manifestent la tendresse inconditionnelle que Dieu nous porte, et que nous sommes invités à nous donner mutuellement. A sa manière, Juliette a été une parabole vivante par sa façon de donner son manteau le plus beau à cette femme de la rue.

En ce lundi de Pentecôte, nous pouvons vraiment demander au Saint Esprit de nous aider à entrer dans la simplicité du message évangélique, comme Juliette !