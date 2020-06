Favoriser l'accès au logement social

Il s’agit d’un rapport porté par le Secours Catholique avec ATD, la Fondation abbé Pierre et d’autres qui démontre, que les ménages les plus pauvres ont moins de chance de se voir attribuer un logement social, en raison même de leurs faibles ressources. A situation familiale équivalente, à territoire équivalent et à motif de la demande équivalent, la probabilité d’attributions de logements aux ménages les plus pauvres est plus faible. La probabilité de se voir attribuer un logement social a tendance à augmenter avec le niveau des revenus. C’est le monde à l’envers !

2 millions de ménages demandent un logement social et la moitié sont sous le seuil de pauvreté. Les obstacles à l’accès au parc HLM des demandeurs les plus pauvres sont multiformes : pénurie de logements sociaux, loyers trop élevés, défaut d’accompagnement. L’Etat doit s’interroger, avec les bailleurs sociaux, les élus locaux , les associations, sur les moyens de lever les blocages que rencontrent les ménages pauvres pour accéder au logement social. Avec la crise actuelle ce sujet est urgent .

Nous faisons 15 propositions. Et j’en cite 2 :

Revaloriser les Aides personnalisées au logement qui doivent solvabiliser les ménages or depuis une dizaine d’années les loyers sont en hausse et les revenus des demandeurs en baisse. Dans le même temps les APL ont peu ou pas augmenté. On se souvient de la baisse de 5 euros en 2017, puis du gel en 2018 et 2019. De plus les APL couvrent de moins en moins bien les charges. La proposition la plus révolutionnaire consiste à expérimenter un loyer adapté aux ressources du ménage . Aujourd’hui quand un logement est vide on cherche le bon locataire pour le remplir et avec cette approche les plus pauvres sont toujours les derniers servis .Ce que l’on propose c’est d’inverser la démarche et de chercher le bon logement pour chaque famille selon la taille et la localisation souhaitée mais en modulant le loyer selon les ressources de la famille. Cela suppose d’inventer un nouveau modèle économique mais des organismes HLM et des territoires sont prêts à tenter l’aventure .

Si nous y parvenons ce sera une vraie révolution, ou tout simplement le monde à l’endroit !