"Femme, grande est ta foi !" (Mt 15, 21-28)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon.

Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires,

disait en criant :

« Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David !

Ma fille est tourmentée par un démon. »

Mais il ne lui répondit pas un mot.

Les disciples s’approchèrent pour lui demander :

« Renvoie-la,

car elle nous poursuit de ses cris ! »

Jésus répondit :

« Je n’ai été envoyé

qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. »

Mais elle vint se prosterner devant lui en disant :

« Seigneur, viens à mon secours ! »

Il répondit :

« Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants

et de le jeter aux petits chiens. »

Elle reprit :

« Oui, Seigneur ;

mais justement, les petits chiens mangent les miettes

qui tombent de la table de leurs maîtres. »

Jésus répondit :

« Femme, grande est ta foi,

que tout se passe pour toi comme tu le veux ! »

Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.

Source : AELF



Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

La scène se passe à l’étranger. Jésus s’est retiré dans la région de Tyr et de Sidon . Une

femme vient à sa rencontre, une étrangère, une Cananéenne ? Elle crie.

C’est terrible un cri. Lorsque la souffrance est trop forte, (et il n’est pas de plus grande

souffrance pour une mère que de se voir impuissante face au mal qui ronge son enfant), lorsque les

mots ne suffisent pas pour l’exprimer, c’est un cri qui sort de la bouche. Les langues étrangères

constituent parfois un mur difficile à franchir, mais le cri est un langage qui n’a pas besoin de

dictionnaire !

Les disciples ne supportent pas de tels cris. Ils demandent à Jésus de renvoyer cette femme,

de faire en sorte qu’on ne l’entende plus crier, tellement ses hurlements sont insupportables. Dans

un premier temps, Jésus ne se sent pas concerné, se pensant uniquement envoyé auprès de ceux de

la maison d’Israël. Mais l’appel au secours de la femme le fait changer de regard, et voici qu’il

prend conscience de la nécessité d’élargir le champ de sa mission à tous ceux qui souffrent, quelle

que soit leur appartenance ethnique. Et voici qu’il s’émerveille de la foi de cette femme, qui

n’appartient pas à la même communauté que lui.

Aujourd’hui, le cri des immigrés ayant fui leur pays et vivant chez nous dans des conditions

misérables ne cesse de parvenir à nos oreilles. Et la tentation est grande, chez beaucoup de nos

concitoyens, de réagir comme les disciples : « Renvoyons-les afin de ne plus entendre ces cris

tellement dérangeants, afin d’oter de notre vue cette misère qui s’étale» Puissions-nous, à l’appel du pape François,

réagir comme Jésus en apportant secours à ceux qui sont dans la détresse, quelle que

soit leur appartenance ethnique, culturelle ou religieuse !