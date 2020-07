"Femme, grande est ta foi ! " (Mt 15, 21-28)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

partant de Génésareth,

Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon.

Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant :

« Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David !

Ma fille est tourmentée par un démon. »

Mais il ne lui répondit pas un mot.

Les disciples s’approchèrent pour lui demander :

« Renvoie-la,

car elle nous poursuit de ses cris ! »

Jésus répondit :

« Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. »

Mais elle vint se prosterner devant lui en disant :

« Seigneur, viens à mon secours ! »

Il répondit :

« Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants

et de le jeter aux petits chiens. »

Elle reprit :

« Oui, Seigneur ;

mais justement, les petits chiens mangent les miettes

qui tombent de la table de leurs maîtres. »

Jésus répondit :

« Femme, grande est ta foi,

que tout se passe pour toi comme tu le veux ! »

Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.



Source : AELF

Méditation Pasteur Corinne Charriau

Ce face-à-face entre Jésus et cette femme est étonnant à écouter ! Il peut même être choquant par certains côtés ! Jésus se trouve en terre païenne, dans la région de Tyr et Sidon. Et cette femme syro-phénicienne n’est pas juive et pourtant, elle va interpeler Jésus comme « fils de David ». Dans cette région vivaient de nombreux juifs, et cette femme connaissait vraisemblablement des éléments de la religion juive.



Et au cours du dialogue avec Jésus, elle va d’ailleurs même reconnaître que son droit ne passe pas en premier, qu’elle ne passe pas avant le peuple d’Israël. Elle le reconnaît lorsqu’elle dit à Jésus : C’est vrai, Seigneur ! ; et justement les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leurs maîtres.



Après cette reconnaissance, Jésus va accéder à la demande de cette femme pour son enfant. On pourrait dire que Jésus admire sa foi, la confiance qu’elle met en lui. Cette femme qui l’interpelle en criant « Aie pitié fils de David », reconnaît la primauté des brebis perdues de la maison d’Israël et ne se laisse pas démonter. Elle insiste avec les miettes de pain qui tombent de la table et qui sont du coup à sa portée. Elle opère ainsi un retournement digne des duels oratoires, très prisés au Moyen-Orient, ses réparties sont habiles.



Alors que nous livre cette rencontre ? Je soulignerai trois choses qui peuvent faire échos en nous :



- La première chose : c’est le fait que sa fille est guérie, et qu’elle n’est pas guérie à moitié. Les miettes de la grâce de Dieu, ce n’est pas « partiellement » la grâce, c’est pleinement sa grâce.

- La deuxième chose : c’est que le ministère de Jésus s’adresse aux humains au sens large, au-delà du cercle du peuple élu qu’est le peuple d’Israël, et aujourd’hui jusqu’à chacune et chacun de nous.

- Enfin la troisième chose : c’est que cet entretien entre Jésus et cette syro-phénicienne est stimulant ! Cette femme ne s’est pas déstabilisée, elle va insister humblement et consolider sa demande au fur et à mesure du dialogue. Son exemple donne de l’espérance, de l’espérance qui peut nourrir nos cris et nos prières.