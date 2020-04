On n’a pas tous un balcon, et encore moins une maison et un jardin, mais on a tous des fenêtres, et c’est de là qu’une nouvelle pratique s’est installée à 8 h du soir consistant à applaudir tous les personnels soignant au front pour soigner toutes celles et tous ceux qui sont en difficulté avec le coronavirus. Alors, la fenêtre en fait c’est un vrai symbole et donc un mot à radiographie. La fenêtre vient tout simplement du latin, fenestra, et le mot français fenêtre en est pour ainsi dire issu directement en 1135 avec le sens d’aujourd’hui, mais dès 1433 on attestait déjà de belles images avec les « fenêtres de mes yeux » dans une Ballade de Charles d’Orléans. Et nous est de fait resté ce proverbe qui dit que les yeux sont les fenêtres de l’âme. Un peu plus tard, en 1690, on repère encore un sens imagé, la fenêtre en tant qu’« espace libre dans un acte, un manuscrit », ce qu’on laisse en blanc et à remplir, et s’est installée au XXe siècle une image de même type, , avec ce qu’on appelle les enveloppes à fenêtres, qui laissent voir l’adresse qui se trouve en réalité dans la lettre pliée à l’intérieur. Et puis, on ne l’oublie pas, avec nos ordinateurs sont arrivés ces fenêtres de forme rectangulaires s’affichant sur nos écrans, riches de diverses informations et que d’un clic on peut fermer. Ce qui rappelle que nos système windows ne sont autres que la reprise du mot fenêtre en anglais, qui vient d’ailleurs de l’ancienne langue viking, le norrois, window voulant dire l’œil du vent, on y entend encore le mot vent, wind. Bon, fermons la fenêtre informatique pour éviter les courants d’air numériques…

Et puisqu’on joue sur les mots, on peut revenir à Furetière, qui en 1690, expliquait qu’on a des fenêtres dans les oreilles. « On appelle fenêtre, écrivait-il, deux trous ou ouvertures qui se trouvent dans l’oreille intérieure, & qui percent l’os des temples – comprenons des tympans. Bon ouvrons bien les fenêtre, les yeux et les oreilles ! Surtout à 8 h du soir en ce moment. Et attention aux expressions à ne pas prendre au pied de la lettre. Oui, que ce soit un véritable hommage et pas des fanfaronnades pour épater le voisin. Parce que Furetière le dit clairement : « On dit en se moquant d’un fanfaron, que si on n’y prend garde, il jettera la maison par les fenêtres. » Et alors, comment on fera pour rester à la maison ! Pas question de mettre la maison dehors !