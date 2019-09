Fermeture de l'usine Rehau Tube : "un traumatisme local"

L'annonce a été faite aux salariés le 16 septembre dernier, puis confirmée deux jours plus tard par un communiqué de l'entreprise. L'usine Rehau Tube, située à la Chapelle-Saint-Ursin, va cesser ses activités dans les prochains mois, entraînant la suppression d'une centaine de postes. En cause : son activité de tubes d'assainissement et d'évacuation, déficitaire depuis de nombreuses années à hauteur de "plusieurs millions d'euros par an", selon Luc Denhaerynck en charge du projet de réorganisation de l'entreprise. "C'est un marché très concurrentiel, avec un potentiel de croissance très faible [...] malgré tous les efforts qui ont été réalisés, nous ne pouvons entrevoir de retour à l'équilibre dans l'avenir."

L'usine Rehau Tube est aussi active sur le marché des tubes pour le chauffage au sol. Une activité qui se porte mieux mais ne suffit pas à assurer la pérennité de l'usine.

Un large impact

Installée depuis la fin des années 70 à La Chapelle-St-Ursin, la fermeture va évidemment avoir un impact fort sur la vie de la commune : "C'est une marque qui pèse très lourd dans le collectif communal", souligne le maire Yvon Beuchon, "toute l'histoire contemporaine de La Chapelle est marquée par Rehau". Une fermeture qui pourrait résonner au-delà des frontières de La Chapelle : "les transports, la maintenance du bâtiment et des machines, représentent une somme de travail tout à fait considérable, qui impacte évidemment très fortement notre collectivité communale, mais également les communes alentours, sans doute Marmargne, Saint Florent, Trouy et Bourges".

Accompagner les salariés

Avec la fermeture, c'est 134 postes qui vont être supprimés. Rehau Tube prévoit un plan de sauvegarde de l'emploi pour ses salariés : "Nous nous sommes engagés vis à vis d'eux à les accompagner le mieux possible dans les mois à venir", assure Luc Denhaerynck. Des mesures concrètes ? "Des durées de congés de replacement qui permettent de rechercher un emploi dans des conditions financières intéressantes [...] l'accompagnement par un cabinet qui va les aider à se positionner sur le marché de l'emploi, des aides à la formation, à la création d'entreprise, à la mobilité ...".

101 personnes travaillent à l'usine Rehau Tube, auxquelles il faut ajouter 33 commerciaux en France, soit 134 personnes qui vont perdre leur emploi.

Malgré le contexte difficile, Yvon Beuchon se veut confiant : "je n'ai jamais entendu dire un mot négatif sur cette entreprise". Si le maire semble touché personnellement, évoquant un "déchirement" et un "traumatisme local", il veut passer un message d'espoir aux salariés, beaucoup sont des habitants de sa commune : "il ne s'agit pas maintenant de s'affliger et de ne plus bouger". Le maire doit d'ailleurs rencontrer le directeur de Rehau France vendredi "pour que nous regardions de quelle façon, la sortie peut être la plus positive possible pour le personnel et pour le rebond". Une sortie qui pourrait passer par un repreneur. L'entreprise va prochainement engager une recherche comme la loi Florange l'oblige, même s'il sera sans doute difficile d'en trouver un dans le même secteur d'activité.

La production de l'usine s'arrêtera progressivement jusqu'à fin avril. Le site devrait fermer définitivement fin juin.