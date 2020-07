Festival La Rochelle Cinéma - FEMA

En cette année particulièrement difficile pour le cinéma, le Festival La Rochelle Cinéma n'aura pas lieu dans sa forme habituelle. Sophie Mirouze et Arnaud Dumatin, délégués généraux du Festival, nous présentent la programmation qui se déroulera en 3 temps : cette semaine sur internet avec des diffusions de 16 films et des projections à La Coursive, fin août avec des projections plein air et à l'automne avec une projection dans le cadre du Tour de France le 7 septembre puis une édition automnale en octobre dans les salles du CGR Dragon et à La Coursive.