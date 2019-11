Festivités de Noël et marathon de la création d'entreprise

> J-1 mois tout juste. Noël est bientôt là. A Tours, les festivités ont commencé ce week-end. Avec l'ouverture du marché de Noël, le coup d'envoi des illuminations et d'autres animations.



> Un marathon de la création d'entreprise. Pour doper la créativité des jeunes. Et les pousser à l'entreprenariat. C'était la semaine dernière à Blois. Une soixantaine d'étudiants y ont participé cette année.



> Météo. Un temps maussade. De fréquentes averses. Un ciel couvert et des températures en hausse par rapport à la semaine dernière. Le point à la fin de ce journal.