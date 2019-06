Fête de la Musique : quelques conseils pour profiter sans abîmer son audition

Ce vendredi 21 juin, c'est la Fête de la musique. Comment profiter des concerts sans abîmer son audition ? Wilfried Hé, guitariste membre de Peace'n'Lobe, structure qui fait de la prévention auprès des collégiens et lycéens des Pays de la Loire, nous donne quelques conseils. "Le plus important, c'est de faire des pauses régulièrement dans les concerts, de s'éloigner des sources sonores dès qu'on sent que ses oreilles fatiguent", rappelle le musicien.