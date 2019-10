Fête de saint Jean Paul II

"N'ayez pas peur !"

Le 22 octobre 1978, lors de l'intronisation de son pontificat, Jean Paul II prononçait cette injonction restée célèbre.

"Frères et sœurs, n’ayez pas peur d’accueillir le Christ et d’accepter son pouvoir ! Aidez le Pape et tous ceux qui veulent servir le Christ et, avec la puissance du Christ servir l’homme et l’humanité entière !

N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! À sa puissance salvatrice ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement.

N’ayez pas peur ! Le Christ sait « ce qu’il y a dans l’homme » ! Et lui seul le sait !"

> Lire l'intégralité de l'homélie de Jean Paul II