Fête du Livre à Talloires : François Hollande en guest !

Accueillir un ancien président de la République, c'est toujours un évènement pour les habitants de Talloires, petite commune au bord du lac d'Annecy. "C'est quelqu'un d'important" reconnait Marie-Paule Rouge-Pullon, chargée de communication. L'ancien chef de l'Etat sera présent samedi de 10h30 à 13h sous le grand chapiteau vert pour dédicacer son livre "Les Leçons du Pouvoir" écoulé à plus de 150 000 exemplaires.

DES MILLIERS DE VISITEURS ATTENDUS

21 auteurs vont rythmer ce week-end littéraire, ainsi que 20 conférences et débats animés par 8 journalistes littéraires. Yann Quéfellec, Jean-Michel Ribes, Jean-Marie Gourio, Amélie Nothomb, Stéphanie Hauchet.... Et même le chanteur Cali. "On a des musiciens pour la diversité" explique Marie-Paule Rouge-Pullon.

TALLOIRES, UNE SOURCE D'INSPIRATION

Chaque année, depuis près de 10 ans, la Fête du Livre de Talloires est une réussite, et attire des milliers de visiteurs. Sa particularité, sa proximité auteurs-lecteurs. "Elle a un gage de succès, et le contact est facile" se réjouit la chargée de communication de l'évènement. "Une dédicace, un mot, parler d'un bouquin" sont autant d'échanges entre l'auteur et son lecteur.

Il est vrai aussi que le cadre de vie, le décor de carte postale de la baie de Talloires attire beaucoup les auteurs populaires. "Ils tombent sous le charme" déclare Marie-Paule Rouge-Pullon.

LE MARCHE DU LIVRE EN CRISE ?

Et le marché du livre confronté à la "crise de la lecture", comme le titrait le journal "Le Monde" en janvier 2018 ? L'une des responsables de l'organisation en est certaine. "Le livre papier a un avenir". Cette année, comme pour mieux répondre à cette problématique, la Fête du Livre de Talloires a décidé de miser sur le jeune, voire très jeune public. Le goût de la lecture, ça s'apprend dès le plus jeune âge. "Des ateliers jeunesse seront organisés" annonce Marie-Paule Rouge-Pullon. 3 auteurs jeunesse seront présentes tout le week-end. Maureen Dor, Pauline et ses crayons, et Nicole Lambert, à l'origine de la bande-dessinée "Les Triplés". "Les enfants auront la possibilité de se fabriquer leurs propres histoires" explique la chargée de communication.

Le programme détaillé à retrouver sur talloires-lac-annecy.com.