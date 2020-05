Voici un premier mai inédit. Le premier « premier mai »

confiné, sans son grand défilé annuel s’étirant sur des

boulevards. Et une Fête du travail devenant presque

Fête du télétravail… Et ce muguet qu’on achetait avec

facilité dans la rue, voilà que la période de confinement

lui donne un parfum particulier, presque celui de

l’inaccessible. Assurément c’est un premier mai

historique.

Et on peut commencer par le mot travail

souvent repéré dans son étymologie presque provocante,

puisqu’il vient du latin tripalium, un assemblage de trois

pieux ayant pour vocation d’y attacher celui qu’on allait

torturer, d’où le fait qu’au XII e siècle ce mot entre en

français avec ce sens de souffrance. Et lorsqu’au XVII e

siècle, Madame de Sévigné dit qu’elle « se met en

travail », il faut comprendre qu’elle est dans

l’inquiétude, Travail a longtemps aussi désigné la

fatigue, on parlait du travail d’un voyage au Grand

Siècle. Il nous est resté le travail de l’accouchement, de

la mère qui enfante. De ce latin trepalium, tripalis, trois

pieux, est aussi né le travail en tant que dispositif

immobilisant les chevaux, pour les ferrer. Ainsi

s’explique le propos de Victor Hugo déclarant que les

Flamands sont fort prudents avec les chevaux difficiles,

qu’on ne « ferre dit-il …que dans un travail des plus

solides non en chêne, mais en granit ». Et là, surprise on

peut dire les travails et non les travaux. Des travails en

chêne ou en granite. Pour revenir à l’autre travail, celui

qu’on effectue, c’est Charles d’Orléans qui au XV e

siècle l’évoque en tant qu’activité pénible.

Heureusement le mot s’est adouci, et on peut dire

aujourd’hui, j’aime beaucoup mon travail.

Et la fête du travail n'est pas la fête de la torture

Et le 1er mai, symbole du printemps depuis

le Moyen Âge, est déjà associé au muguet. Ce fut la

date d’une grande grève syndicale lancée le 1 er mai

1889, date reprise en France par l’Internationale

socialiste en 1889, puis décrétée jour férié en 1947.

Quant au muguet ce serait Charles IX qui en 1561 en en

offrant un brin aux dames de sa cour, en lançait la

tradition.

Bon, je vais en dessiner un pour mon épouse.

Le problème c’est que je dessine si bien qu’elle va

croire que c’est un poireau !