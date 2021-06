On fête l'Art Nouveau nancéin au musée de l'Ecole de Nancy ce week-end !

"C'est un mouvement qui a une place importante à Nancy par son architecture, avec une maison emblématique comme la villa Majorelle"



Le musée de l’Ecole de Nancy rouvre ses portes ce samedi à 10h. Il n'a pas rouvert le 19 mai car la ville y faisait des ré-aménagements, notamment sur le positionnement de certaines oeuvres. Ce musée se consacre à l’Art Nouveau dans la ville, et cette année, c’est une ouverture particulière : elle vient au même moment que la journée mondiale de l’Art Nouveau et que les 120 ans de la création de l’association de l’Ecole de Nancy, qui ont lieu dimanche. A cette occasion, des visites guidées dans les rues imprégnées de cet art nancéien sont prévues. Vous pourrez aussi visiter le bureau du Général Foch, construit par Louis Majorelle, au palais du gouvernement. Tour d'horizon des évenements avec Valérie Thomas, conservatrice du musée de l’Ecole de Nancy et de la villa Majorelle.