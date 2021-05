Feu vert au parc éolien en mer de Dunkerque

La ministre de la transition écologique Barbara Pompili s’est déplacée ce lundi 10 mai à Dunkerque avec le maitre d’ouvrage EMD pour annoncer la poursuite du projet. Ce sera le 7ème Parc éolien offshore français.



Le nombre d'éoliennes pourrait être revu à la baisse : entre 36 et 46. Elles seraient plus éloignées de la côte : 11,6 km contre 10 km avant. Mais une démarche continue d'information et de participation sur les enjeux du projet va être mise en place pour renforcer le partage entre le maître d'ouvrage et la population locale.



Par contre, Barbara Pompili refuse tout référendum comme demandé par des collectifs de citoyens et des partis situés à droite de l'échiquier politique. Une prise de position qui pourrait relancer le débat politique sur le sujet à quelques semaines des élections régionales.



Prochaine échéance : été 2021 avec la publication des études d'impacts notamment sur l'avifaune.



POur Thierry Dereux, représentant de France Nature Environnement dans les Hauts de France, ce projet éolien offshore s'est durci.