Filière hydrogène : quels projets dans le Grand Est?

"Tous les jours, de nouvelles personnes nous contactent pour essayer de réfléchir aux solutions autour de l'hydrogène".

Jacques Haenn, délégué France Hydrogène dans le Grand Est



France Hydrogène a récemment annoncé la création de douze délégations régionales. L’objectif: accompagner le développement de cette filière en plein essor et accélérer le déploiement des projets au plus près des territoires, en lien direct avec les acteurs de terrain. Pour rappel, France Hydrogène est une association qui regroupe des industriels, universitaires et collectivités. Jacques Haenn est chargé d’animer la délégation France Hydrogène en région Grand Est.