[FILM] Sous le ciel d'Alice

C’est le premier long-métrage de la jeune réalisatrice française Chloé Mazlo. Elle nous emmène au pays de ses origines, le Liban. Le film commence dans les années 50, Alice est une jeune fille au pair suisse qui découvre en arrivant à Beyrouth, la chaleur et les couleurs de la Méditerranée. Et qui tombe amoureuse du pays, et surtout de Joseph, un astrophysicien, rêveur et poète, mais bien décidé à envoyer la première fusée libanaise dans l’espace.

Autour d'Alice et Joseph gravite toute une famille dans laquelle elle se sent très vite chez elle. Ils sont chaleureux, accueillants, à l’image du Liban un peu fantasmé par la réalisatrice. Ses grands-parents lui ont beaucoup parlé de leur pays et le personnage d’Alice est directement inspiré de l’histoire de sa grand-mère. Chloé Mazlo dit même avoir la nostalgie de cette époque qu’elle n’a pourtant pas connue. Elle pose ainsi la question de la transmission des souvenirs et des ressentis familiaux.

Mais en 1975 arrive la guerre civile et la douceur des premières années laisse la place aux heurts et aux malheurs "des événements". Une guerre qui n’apparait qu’en arrière-plan, ou de manière très symbolique. C’est le parti-pris de Chloé Mazlo. Montrer la guerre civile uniquement à travers ses conséquences sur la famille d’Alice, sur l’éclatement entre ceux qui choisissent de rester et ceux qui partent.

C’est donc la famille comme microcosme révélateur de la tragédie d’un pays, lui-même incarné par une danseuse très métaphorique, à la robe en forme de cèdre. Le tout est proche du conte, et évoque le passé récent du Liban avec une très grande pudeur.

Mais le film garde tout le long un ton léger et fantaisiste. C’est un film très inventif dans la forme, doublé d’une dimension onirique qui laisse une place à l’imaginaire. Elle utilise pour cela des techniques très variées : du dessin, des décors peints, des petites figurines animées en stop-motion. Ce qui lui permet d’aborder des thèmes graves et lourds avec beaucoup de retenue et de délicatesse. Et le film est tourné en pellicule argentique 16mm, ce qui donne un côté désuet et un peu mélancolique à l’image, et la rapproche d’un album-photos aux couleurs acidulées et passées à la fois.

À part Alice, tous les acteurs sont Libanais, et ils ont littéralement rejoué l’histoire de leur pays avec beaucoup d’émotions, d’autant plus que l’actualité rattrapait le film. Et sur le tournage, les derniers événements du Liban résonnaient étrangement avec ceux d’il y a 40 ans… Joseph est joué par l’auteur de théâtre Wajdi Mouawad, connu pour avoir écrit et adapté au cinéma sa pièce "Incendies". Il passe pour la première fois devant la caméra ; et il donne à Joseph un côté doux et utopiste. Alice, c’est Alba Rohrwacher, aussi blonde et lumineuse que lui est brun et réservé. Et ils forment à eux deux un couple lunaire, pudique et follement romantique.

Mais le film s’étend jusqu’aux années 80 et quand leur propre fille choisira l’exil, c’est elle - l’étrangère- qui paradoxalement aura le plus de mal à l’accepter.

Le film "Sous le ciel d'Alice" de Chloé Mazlo sort en salles aujourd'hui.

Chronique réalisée en partenariat avec SIGNIS Cinéma.