Fin de l'instruction en famille, la colère d'une famille mayennaise

Thomas Fuchez et sa femme ont fait, il y a deux ans, le choix de l’instruction en famille, c’est-à-dire de ne pas scolariser leurs enfants de 11 et 7 ans à l’école ! A la rentrée, il nous avait été annoncé qu’un nombre croissant de famille faisait ce choix. La récente déclarations du président jette un pavé dans cette mare si tranquille. Ils expliquent leur choix et leurs inquiétude à Isabelle Rupin de radio Fidélité Mayenne.