Fin de vie : Le député du Cher Loïc Kervran veut un débat et un vote ce jeudi

La proposition de loi sur la fin de vie doit être examinée ce 8 avril à l'assemblée, mais le texte pourrait être bloqué par les plus de 3000 amendements qui ont été déposée par quelques parlementaires. Loïc Kervran co-signe avec plus de 270 députés une tribune dans le JDD pour que le débat et le vote puissent avoir lieu.